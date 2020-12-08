«Мы сидели красные от стыда»
Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом.
Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом.
Появление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале в сентябре 2020 года вызвало много споров. С одной стороны, это обещало проекту взрывной рост аудитории, ведь Загитова — одна из самых знаменитых спортсменок в стране. С другой стороны, у фигуристки нет телевизионного опыта, и ей недостает обязательных для этой работы навыков.
По мере выхода программ Загитову много критиковали, иногда довольно жестко. Одной из последних высказалась чемпионка мира по легкой атлетике, ныне спортивный комментатор и телеведущая Иоланда Чен. Она удивилась, что спортсменку взяли на проект «с улицы», и заявила, что это удар по профессиональному сообществу. Тогда же фигуристка впервые отреагировала на критику. «Лента.ру» — об очередном скандале вокруг знаменитой чемпионки.
В августе 2020 года стало понятно, что Загитова пропустит новый соревновательный сезон. Тогда она отказалась от участия в этапах Кубка России, а значит, лишилась возможности отбираться на чемпионат страны, где разыгрываются путевки на первенства Европы и мира. При этом фигуристка остается действующий спортсменкой — официально у нее продолжается пауза в карьере. В некоторой степени это разумно: будущее сезона под вопросом, так как ясности по поводу проведения международных турниров пока нет. Но вряд ли Загитова могла это просчитать. Она давно не стремится выигрывать на льду и пытается найти себя в новых сферах — учится на журфаке РАНХиГС и ведет «Ледниковый период» на Первом канале. Последнее позволяет Алине постоянно находиться в центре внимания: правда, говорят о ней чаще с легким раздражением, чем с обожанием, причем не только болельщики, но и профессионалы. А иногда ей и вовсе достается по полной.
Умения держаться перед камерой, брать интервью и пользоваться «ухом» (персональный наушник ведущего) у Загитовой к началу съемок действительно не было. Ее работа в эфире вызывала улыбку: в каждом ее шаге чувствовалась детская непосредственность и неуверенность. Ее соведущий, куда более опытный в этом деле олимпийский чемпион Алексей Ягудин всегда был рядом, готовый подстраховать: то вопрос участникам задать, то к жюри обратиться, если Алина вдруг растерялась. При этом от программы к программе Загитова становилась лучше, занятия с репетитором по постановке речи и многодневная работа на камеру давали результат. Ей еще многому предстоит научиться, но старания хорошо заметны.
Да и странно винить фигуристку в отсутствии телевизионного опыта — всю жизнь она занималась другим, а всемирно известной стала в 15 лет, еще школьницей. Ей пришлось давать многочисленные интервью, участвовать в фотосессиях и встречах, общаться с большим количеством незнакомых людей — в общем, делать все то, к чему она не привыкла и чему никогда не училась.
Губерниев, кстати, стал одним из первых, кто открыто указал на недостатки Загитовой как ведущей. Он не критиковал ее открыто, но сделал все, чтобы ее промахи были отчетливо видны. Так что интервью комментатору в эфире «Матч ТВ» получилось, пожалуй, одним из самых сложных в карьере Загитовой. Она очень волновалась и путалась в ответах сильнее обычного, а комментатор ситуацией пользовался и постоянно давил. Он несколько раз многозначительно назвал ее телевизионную карьеру «блистательной», а еще заставил говорить скороговорку в подтверждение ее работы над речью. «Ведущие не стесняются!» — заявил Губерниев. Фигуристка сбилась, но справилась.
После 20-минутных мучений расспросами на тему отношений с Медведевой, представлений об идеальном мужчине и возвращения в спорт Губерниев остался доволен. Загитова была порой обескуражена, искала поддержки у сидящей в студии соведущей комментатора Софьи Тартаковой, пыталась парировать, но чаще неудачно. Позже Губерниев заявил, что это было частью плана, и он держал ситуацию под контролем. «Думаю,
На непрофессионализм Загитовой как ведущей намекали и участники «Ледникового периода». Например, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар говорила, что в совместной работе возникают сложности. «Конечно, поначалу было тяжело давать интервью. Стоишь, думаешь: “Алиночка, давай, говори, мы уже поняли, что ты хочешь спросить!” Главное — дождаться», — смеялась она.
Не осталась в стороне и трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина. На вопрос о том, будет ли она смотреть «Ледниковый период», она коротко, но эмоционально заявила, что «Муму фигурного катания», то есть Загитова, ей неинтересна. Позднее она оправдалась, заметив, что под Муму имела в виду вовсе не спортсменку, а «кэвээновское шоу самодеятельного фигурного катания» в целом.
Еще жестче высказывались пользователи социальных сетей, когда попросили «убрать Загитову из экрана», потому что она выглядит слишком закрепощенной.
Защищали в то время Загитову, как могли, Ягудин и хореограф Илья Авербух. Последний заметил: «Я не понимаю этого самоутверждения людей в своем негативном отношении к Алине. Особенно если это
4 декабря появился самый развернутый критический отзыв на работу Загитовой в эфире. Впрочем, критика здесь — слишком мягкое слово. Советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен, которая работает на телевидении с 1996 года, дала интервью «Спорт-Экспрессу», в котором назвала появление Алины в шоу «неприятным ударом по всему профессиональному сообществу».
«Начнем с того, что я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу по сути с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, и сочетал предложения друг с другом», — заявила бывшая легкоатлетка. Она заметила, что Загитова — «милая, замечательная спортсменка», но это не значит, что она способна стать ведущей: «Идет
Чен подчеркнула, что работа Загитовой вызывает у нее чувство неловкости. «То, как она ведет эту программу, — конечно, это ни в какие ворота не лезет. Таких вещей на серьезном телеканале быть не должно», — добавила она. Ведущая отметила, что продюсерам «Ледникового периода» следовало организовать для спортсменки кастинг, научить ее разговаривать, читать, расширять словарный запас. «На Первом канале это выглядит просто ужасно. Если бы это был 99-й канал кабельного телевидения — я бы еще поняла. Но для канала, который смотрит вся страна, это просто провал», — заявила Чен.
Бывшая легкоатлетка привела в пример своих знакомых, которые отказались смотреть шоу, хотя раньше были его постоянными зрителями: «Как только Алина пару раз в этом шоу появилась и они испытали такое же чувство стыда, как и я, решили больше не смотреть. Они иногда теперь включают на YouTube прокаты понравившихся пар. Они не смотрят шоу целиком, чтобы не нарваться на Алину, не слушать ничего, что она говорит. Она принесла шоу антирейтинги, дурную славу. Первые три программы мы всей семьей сидели красные от стыда».
Шоу хорошее в целом, Леша Ягудин молодец, Татьяна Анатольевна Тарасова великолепна, приятно смотреть на всех членов жюри, на спортсменов. А вот Алина, к сожалению, слабое звено. Помните, было такое шоу раньше. Так вот, Загитова — очень слабое звено «Ледникового периода». Пока ей там не место.
В конце Чен дала Загитовой несколько советов в духе «читать больше книг», «изучать богатый русский язык», «подбирать синонимы к словам» и сравнила ее опыт на телевидении с четверным прыжком без подготовки. «И чем такой четверной заканчивается? Сидением на пятой точке. И сразу целый микс чувств: обида, жалость, стыд — все вместе», — заключила чемпионка мира.
Среди тех, кто поддержал Загитову после слов Чен, оказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Я знаю, что у нас много других программ. Пусть она смотрит другие телепередачи, где хорошо и ни за кого не стыдно. А мы в восторге! Алина сделала большие успехи, нам приятно за этим наблюдать. Чен же пусть выключит телевизор! Нажмет на другую кнопочку, и ей не будет противно», — отрезала она. Впрочем, Тарасова и раньше защищала олимпийскую чемпионку: еще в самом начале, до ее дебюта на телевидении она говорила, что обрадуется Загитовой.
Вступилась за фигуристку и тренер Инна Гончаренко: «Давайте Чен поставим на коньки, отправим на Олимпиаду и будем требовать от нее золотой медали. Ну это же абсурд! Загитова — такая, какая есть. Она говорит интересно и выразительно,
Загитова на следующий день разместила в
О хейтерах она вообще всегда высказывается сдержанно. «Отношусь прекрасно, это стимул подняться еще выше. Раньше, конечно, я очень много внимания обращала на это, переживала. Без хейтеров никуда, у всех они есть», — призналась она в ноябрьском интервью. Только вот с тех пор высказывания в адрес олимпийской чемпионки стали в разы резче, а сторонников у нее не прибавилось. Сколько же Алина еще готова терпеть и какой будет ее реакция в следующий раз?