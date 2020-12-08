«Мы сидели красные от стыда»

Появление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале в сентябре 2020 года вызвало много споров. С одной стороны, это обещало проекту взрывной рост аудитории, ведь Загитова — одна из самых знаменитых спортсменок в стране. С другой стороны, у фигуристки нет телевизионного опыта, и ей недостает обязательных для этой работы навыков.

По мере выхода программ Загитову много критиковали, иногда довольно жестко. Одной из последних высказалась чемпионка мира по легкой атлетике, ныне спортивный комментатор и телеведущая Иоланда Чен. Она удивилась, что спортсменку взяли на проект «с улицы», и заявила, что это удар по профессиональному сообществу. Тогда же фигуристка впервые отреагировала на критику. «Лента.ру» — об очередном скандале вокруг знаменитой чемпионки.

«Спортсмены вообще неразговорчивые»

В августе 2020 года стало понятно, что Загитова пропустит новый соревновательный сезон. Тогда она отказалась от участия в этапах Кубка России, а значит, лишилась возможности отбираться на чемпионат страны, где разыгрываются путевки на первенства Европы и мира. При этом фигуристка остается действующий спортсменкой — официально у нее продолжается пауза в карьере. В некоторой степени это разумно: будущее сезона под вопросом, так как ясности по поводу проведения международных турниров пока нет. Но вряд ли Загитова могла это просчитать. Она давно не стремится выигрывать на льду и пытается найти себя в новых сферах — учится на журфаке РАНХиГС и ведет «Ледниковый период» на Первом канале. Последнее позволяет Алине постоянно находиться в центре внимания: правда, говорят о ней чаще с легким раздражением, чем с обожанием, причем не только болельщики, но и профессионалы. А иногда ей и вовсе достается по полной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CG17lRvp2LT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CG17lRvp2LT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CG17lRvp2LT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ледниковый период (@ice_1tv)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Умения держаться перед камерой, брать интервью и пользоваться «ухом» (персональный наушник ведущего) у Загитовой к началу съемок действительно не было. Ее работа в эфире вызывала улыбку: в каждом ее шаге чувствовалась детская непосредственность и неуверенность. Ее соведущий, куда более опытный в этом деле олимпийский чемпион Алексей Ягудин всегда был рядом, готовый подстраховать: то вопрос участникам задать, то к жюри обратиться, если Алина вдруг растерялась. При этом от программы к программе Загитова становилась лучше, занятия с репетитором по постановке речи и многодневная работа на камеру давали результат. Ей еще многому предстоит научиться, но старания хорошо заметны.

Да и странно винить фигуристку в отсутствии телевизионного опыта — всю жизнь она занималась другим, а всемирно известной стала в 15 лет, еще школьницей. Ей пришлось давать многочисленные интервью, участвовать в фотосессиях и встречах, общаться с большим количеством незнакомых людей — в общем, делать все то, к чему она не привыкла и чему никогда не училась. Кто-то скажет, что известный спортсмен должен уметь выстраивать публичную коммуникацию, и приведет в пример серебряного призера Олимпиады в Пхенчхане Евгению Медведеву, которая в 2019 году тоже вела «Ледниковый период» и не испытывала больших проблем. На практике это работает не у всех, фраза «Спортсмены вообще неразговорчивые», которой Загитова описала работу в шоу в интервью Дмитрию Губерниеву, правдива.

«Ведущие не стесняются!»

Губерниев, кстати, стал одним из первых, кто открыто указал на недостатки Загитовой как ведущей. Он не критиковал ее открыто, но сделал все, чтобы ее промахи были отчетливо видны. Так что интервью комментатору в эфире «Матч ТВ» получилось, пожалуй, одним из самых сложных в карьере Загитовой. Она очень волновалась и путалась в ответах сильнее обычного, а комментатор ситуацией пользовался и постоянно давил. Он несколько раз многозначительно назвал ее телевизионную карьеру «блистательной», а еще заставил говорить скороговорку в подтверждение ее работы над речью. «Ведущие не стесняются!» — заявил Губерниев. Фигуристка сбилась, но справилась.

После 20-минутных мучений расспросами на тему отношений с Медведевой, представлений об идеальном мужчине и возвращения в спорт Губерниев остался доволен. Загитова была порой обескуражена, искала поддержки у сидящей в студии соведущей комментатора Софьи Тартаковой, пыталась парировать, но чаще неудачно. Позже Губерниев заявил, что это было частью плана, и он держал ситуацию под контролем. «Думаю, два-три занятия у меня — и Загитова заговорит совсем по-другому», — пошутил он после эфира.

На непрофессионализм Загитовой как ведущей намекали и участники «Ледникового периода». Например, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар говорила, что в совместной работе возникают сложности. «Конечно, поначалу было тяжело давать интервью. Стоишь, думаешь: “Алиночка, давай, говори, мы уже поняли, что ты хочешь спросить!” Главное — дождаться», — смеялась она.

Не осталась в стороне и трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина. На вопрос о том, будет ли она смотреть «Ледниковый период», она коротко, но эмоционально заявила, что «Муму фигурного катания», то есть Загитова, ей неинтересна. Позднее она оправдалась, заметив, что под Муму имела в виду вовсе не спортсменку, а «кэвээновское шоу самодеятельного фигурного катания» в целом.

Еще жестче высказывались пользователи социальных сетей, когда попросили «убрать Загитову из экрана», потому что она выглядит слишком закрепощенной. Кому-то казался неприятным ее тембр голоса, кто-то удивился, что фигуристку «выпустили в эфир» без подготовки. Часть пользователей осудила еще и внешний вид Алины: будто ее даже одевают, подчеркивая несовершенства фигуры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CII4O1NpTug/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CII4O1NpTug/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CII4O1NpTug/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Защищали в то время Загитову, как могли, Ягудин и хореограф Илья Авербух. Последний заметил: «Я не понимаю этого самоутверждения людей в своем негативном отношении к Алине. Особенно если это какой-нибудь здоровый мужик пишет. Алина идет дальше, развивается в новой сфере. Пожалуйста, уважайте человека созидающего и трудящегося», — призвал Авербух.

«Вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале»

4 декабря появился самый развернутый критический отзыв на работу Загитовой в эфире. Впрочем, критика здесь — слишком мягкое слово. Советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен, которая работает на телевидении с 1996 года, дала интервью «Спорт-Экспрессу», в котором назвала появление Алины в шоу «неприятным ударом по всему профессиональному сообществу».

«Начнем с того, что я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу по сути с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, и сочетал предложения друг с другом», — заявила бывшая легкоатлетка. Она заметила, что Загитова — «милая, замечательная спортсменка», но это не значит, что она способна стать ведущей: «Идет какая-то подмена понятий. Раз она выиграла Олимпиаду, значит, априори может быть сразу везде, и везде у нее сразу будет получаться».

Чен подчеркнула, что работа Загитовой вызывает у нее чувство неловкости. «То, как она ведет эту программу, — конечно, это ни в какие ворота не лезет. Таких вещей на серьезном телеканале быть не должно», — добавила она. Ведущая отметила, что продюсерам «Ледникового периода» следовало организовать для спортсменки кастинг, научить ее разговаривать, читать, расширять словарный запас. «На Первом канале это выглядит просто ужасно. Если бы это был 99-й канал кабельного телевидения — я бы еще поняла. Но для канала, который смотрит вся страна, это просто провал», — заявила Чен.

Бывшая легкоатлетка привела в пример своих знакомых, которые отказались смотреть шоу, хотя раньше были его постоянными зрителями: «Как только Алина пару раз в этом шоу появилась и они испытали такое же чувство стыда, как и я, решили больше не смотреть. Они иногда теперь включают на YouTube прокаты понравившихся пар. Они не смотрят шоу целиком, чтобы не нарваться на Алину, не слушать ничего, что она говорит. Она принесла шоу антирейтинги, дурную славу. Первые три программы мы всей семьей сидели красные от стыда».

Шоу хорошее в целом, Леша Ягудин молодец, Татьяна Анатольевна Тарасова великолепна, приятно смотреть на всех членов жюри, на спортсменов. А вот Алина, к сожалению, слабое звено. Помните, было такое шоу раньше. Так вот, Загитова — очень слабое звено «Ледникового периода». Пока ей там не место. Иоланда Чен

В конце Чен дала Загитовой несколько советов в духе «читать больше книг», «изучать богатый русский язык», «подбирать синонимы к словам» и сравнила ее опыт на телевидении с четверным прыжком без подготовки. «И чем такой четверной заканчивается? Сидением на пятой точке. И сразу целый микс чувств: обида, жалость, стыд — все вместе», — заключила чемпионка мира.

С Чен можно соглашаться или спорить, но продюсеры Первого канала вряд ли на самом деле жалеют, что пригласили Загитову. Ведь таким обсуждаемым проект не был еще, кажется, никогда.

«Ну это же абсурд!»

Среди тех, кто поддержал Загитову после слов Чен, оказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Я знаю, что у нас много других программ. Пусть она смотрит другие телепередачи, где хорошо и ни за кого не стыдно. А мы в восторге! Алина сделала большие успехи, нам приятно за этим наблюдать. Чен же пусть выключит телевизор! Нажмет на другую кнопочку, и ей не будет противно», — отрезала она. Впрочем, Тарасова и раньше защищала олимпийскую чемпионку: еще в самом начале, до ее дебюта на телевидении она говорила, что обрадуется Загитовой.

Вступилась за фигуристку и тренер Инна Гончаренко: «Давайте Чен поставим на коньки, отправим на Олимпиаду и будем требовать от нее золотой медали. Ну это же абсурд! Загитова — такая, какая есть. Она говорит интересно и выразительно, по-своему выражает свои мысли».

Загитова на следующий день разместила в Instagram-сторис фото со съемок и подписала еле заметным шрифтом: «Собака лает, караван идет». Столь робкая реакция не была к тому же адресной, хотя понятно, кому она адресована. Вскоре Алина удалила фотографию — не дождалась, когда пройдет 24 часа. Справедливости ради, до этого спортсменка и вовсе никак не отвечала на обидные комментарии.

О хейтерах она вообще всегда высказывается сдержанно. «Отношусь прекрасно, это стимул подняться еще выше. Раньше, конечно, я очень много внимания обращала на это, переживала. Без хейтеров никуда, у всех они есть», — призналась она в ноябрьском интервью. Только вот с тех пор высказывания в адрес олимпийской чемпионки стали в разы резче, а сторонников у нее не прибавилось. Сколько же Алина еще готова терпеть и какой будет ее реакция в следующий раз?