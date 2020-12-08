Авербух прокомментировал слухи о свадьбе со звездой «Папиных дочек»

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!», — заявил Авербух. Он добавил, что если звездной паре будет о чем сообщить по этому вопросу, она обязательно это сделает.

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Издание уточняет, что Арзамасова живет вместе с Авербухом в его загородном доме.

Ранее Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фотографию, на которой показала руку с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Звезда «Папиных дочек» поставила эмодзи сердца и белого голубя, написав под снимкам только лишь дату — 6 декабря. Подписчики предположили, что Арзамасова тайно вышла замуж.