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08:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух прокомментировал слухи о свадьбе со звездой «Папиных дочек»

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о своей возможной свадьбе с актрисой, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Об этом пишет издание StarHit.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!», — заявил Авербух. Он добавил, что если звездной паре будет о чем сообщить по этому вопросу, она обязательно это сделает.

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Издание уточняет, что Арзамасова живет вместе с Авербухом в его загородном доме.

Ранее Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фотографию, на которой показала руку с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Звезда «Папиных дочек» поставила эмодзи сердца и белого голубя, написав под снимкам только лишь дату — 6 декабря. Подписчики предположили, что Арзамасова тайно вышла замуж.

7 июля стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним бывшим фигуристом Авербухом. 24 сентября пара появилась в шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказала о своем романе. Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи «Вечерний Ургант» решили сделать исключение.

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