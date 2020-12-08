Около 35% зрителей смогут посетить чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря, прибытие гостей и участников турнира ожидается 22 декабря, отъезд — 28 декабря.

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«Соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, будут приняты строжайшие санитарные меры, — сообщили в пресс-службе. — Аккредитации на турнир будут выдаваться только при условии наличия отрицательного теста ПЦР. Заполняемость трибун составит не более 35 процентов от вместимости арены “Трактор”, то есть около 2 300 человек на каждый вид программы».

Первая партия билетов, которая поступила в продажу 9 ноября, была раскуплена за два дня. 7 декабря в продажу поступила новая партия билетов.