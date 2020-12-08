Заразившийся коронавирусом фигурист Алиев проходит лечение дома
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев, заразившийся коронавирусом, проходит лечение дома. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуриста Евгений Рукавицын.
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев, заразившийся коронавирусом, проходит лечение дома. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуриста Евгений Рукавицын.
3 декабря
«Госпитализация не потребовалась, Дмитрий лечится дома, — сообщил Рукавицын. — Строго следует рекомендациям врачей, восстанавливается. Повторный тест будет через
Помимо золотой медали чемпионата Европы, в активе Алиева серебро европейского первенства. Также он является чемпионом России.