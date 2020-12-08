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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мехдиев: Валиева будет гипнотизировать зрителя исполнением «Болеро»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Действующая чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Камила Валиева с развитием своей произвольной программы, поставленной на музыку «Болеро» Мориса Равеля, будет способна гипнотизировать зрителя, что подразумевают балетные постановки этого произведения, заявил РИА Новости солист балета имени Игоря Моисеева, хореограф фигуристов Рамиль Мехдиев.

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Источник: РИА "Новости"

Четырнадцатилетняя Валиева, выигравшая в прошлом сезоне все основные турниры на юниорском уровне — первенства России, мира, Финал Гран-при, в этом сезоне завоевала серебро и золото на двух этапах Кубка России и готовится выступить на взрослом чемпионате России, который состоится 24—27 декабря в Челябинске. Произвольная программа фигуристки поставлена на тему «Болеро», ее исполнение, в частности, с восторгом отметила прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова.

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«Что такое “Болеро”? Это изначально национальный испанский танец. Понимаю, что “Болеро” Мориса Равеля не совсем испанский танец, но изначально Равель был впечатлен именно этим действом, видом, музыкой. (Хореограф) Морис Бежар поставил известное “Болеро” и на мужчину, и на женщину. Женщина — это страсть и магия, мужчина — это уже другое, но впечатления невероятные: изгибы тела, гипноз, мягкость, плавность и в то же время строгость и бешеная внутренняя составляющая. Вот чем берет “Болеро” Бежара», — сказал Мехдиев.

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«Но даже бежаровское произведение не похоже на испанский танец, — подчеркнул специалист. — Это больше ритуальный обряд. Поклонение. И тут должна быть внутренняя стихия, наполненность, чувственность, постепенный накал страстей, как в музыке от спокойных повторяющихся аккордов, которые постепенно выливаются в crescendo. Образ Камилы — змея, которая выразительно извивается под звуки музыкального такта и грациозно показывает красоту тела».

По словам Мехдиева, со временем Валиева будет способна гипнотизировать зрителя исполнением «Болеро», что является одной из задумок этого произведения в классическом балете.

«С каждым прокатом она сможет разгадать загадку женской пластики, той особенной музыкальной гибкости, которая бы гипнотизировала зрителя, — отметил хореограф. — Ведь даже не каждая опытная балерина способна исполнить данное произведение, этот 20-минутный пульс ногами и однообразную мелодию корпусом тела и руками».

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«Элементы, прыжки, вращения — да, это важно, потому что это фигурное катание. И на это хочется смотреть каждый раз. Но Камила может сделать “Болеро” еще более близким к истине. Ее постановка очень интересная и запоминающаяся, уверен, что она накатает и сможет нарастить в себе внутренний накал, который вырвется в конце программы через ее тело», — резюмировал Мехдиев.

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