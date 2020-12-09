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13:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева, Косторная и Щербакова примут участие в чемпионате России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Камила Валиева, Алена Косторная и Анна Щербакова включены в список участников чемпионата России по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит турнир, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Чемпионат России состоится с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Полностью состав участников турнира выглядит следующим образом:

женское одиночное катание: Валиева, Косторная, Щербакова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская;.

мужское одиночное катание: Дмитрий Алиев, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Илья Яблоков;.

парное катание: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Никита Рахманин, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;.

танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Светлана Лизунова/Александр Вахнов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Влада Чашникова/Захар Черезов, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

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