Валиева, Косторная и Щербакова примут участие в чемпионате России

Валиева, Косторная и Щербакова примут участие в чемпионате России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Камила Валиева, Алена Косторная и Анна Щербакова включены в список участников чемпионата России по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит турнир, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).