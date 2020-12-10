ЧЕ-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены из-за коронавируса

Подобное решение принято в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25—31 января .

Также совет ISU принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21. Изначально соревнования должны были пройти 10—13 декабря 2020 года в Пекине. Однако ISU решил, что город из-за пандемии коронавируса не сможет принять финал Гран-при. Он был отложен, а в четверг совет ISU принял решение окончательно его отменить.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

В нынешнем сезоне этапы Гран-при проходили в формате национальных соревнований. Этапы Гран-при прошли в Лас-Вегасе (США, штат Невада), Чунцине (Китай), Москве и Осаке (Япония). Из-за пандемии коронавируса были отменены этапы Гран-при в Канаде и Франции.

Кроме того, отменен чемпионат мира среди юниоров, который должен был пройти 12—13 марта во французском Лионе.