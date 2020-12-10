ЧЕ-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены из-за коронавируса
ТАСС, 10 декабря. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии. Об этом сообщает
ТАСС, 10 декабря. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии. Об этом сообщает
Подобное решение принято в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе
Также совет ISU принял решение отменить финал
В нынешнем сезоне этапы
Кроме того, отменен чемпионат мира среди юниоров, который должен был пройти
Чемпионат мира, запланированный в Стокгольме на