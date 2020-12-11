Коньки на гвоздь? Что ждет российское фигурное катание в связи с отменой чемпионата Европы
Вероника Советова о том, как повлияет отмена международных стартов на соревновательную практику российских спортсменов.
Вероника Советова о том, как повлияет отмена международных стартов на соревновательную практику российских спортсменов.
Международный союз конькобежцев (ISU) в четверг, 10 декабря, отменил чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был стартовать 25 января в хорватском Загребе. Кулуарно прогнозы многих специалистов относительно перспектив турнира сводились к переносу сроков решения на конец декабря — в памяти у многих отложилась история отмененного в Монреале чемпионата мира, когда турнир, который должен был стартовать 16 марта, сначала был перенесен, и только в середине апреля появилось сообщение о его окончательной отмене.
На этот раз высокое руководство решило не испытывать терпение всех причастных. Безусловно, на фоне насыщенного российского сезона в фигурном катании отмена европейского чемпионата выглядит весьма контрастно, но в отсутствии логики совет ISU не упрекнуть — ситуация с распространением коронавируса в Европе в целом и Хорватии в частности
Перенести чемпионат Европы в другую страну? За месяц до старта, конечно, такое возможно. Но вот единственное, что приходит на ум, — это чемпионат мира 2011 года, перенесенный в Россию из Японии, пострадавшей от чудовищного землетрясения. И хотя в мастерстве организовывать турниры высочайшего уровня России не откажешь, ситуация тогда была совсем иной. Может быть, поэтому нашей страны в числе претендентов подхватить падающее знамя Евро-2020 не было.
Если он, конечно же, состоится и шведская столица вслед за Монреалем не потеряет возможность отметиться столь знаковым турниром.
В данном случае каждому спортсмену, тренеру, функционеру, президенту национальной федерации приходится решать уравнение с массой неизвестных. Но если исходить из того, что стокгольмский чемпионат мира состоится? Меня, как и большинство российских болельщиков, интересуют отечественные спортсмены, да уж простят меня несостоявшиеся участники отмененного турнира из других европейских стран. Я уже слышу справедливый вопрос читателя — а кто из них в нынешних условиях вообще до этого Стокгольма доедет? Доедут. Вот только кто и в каком состоянии — большой вопрос, ведь к старту российского чемпионата, который должен начаться в Челябинске уже 23 декабря, ковид, простуда и травмы скосили практически всех лидеров.
Спросите любого фигуриста, сколько ему нужно для полноценной подготовки к важным соревнованиям. Три недели как минимум, и шансы на успех тают прямо пропорционально упущенным дням. Плюс никто пока не понимает, какое наследство каждому из переболевших оставит COVID и как оно будет сказываться на функциональной подготовке спортсменов.
Чемпионат Европы отменен впервые за долгие годы. В последний раз это происходило
Теперь российских спортсменов ждет национальный чемпионат и, возможно, финал Кубка России, запланированный на февраль в Нижнем Новгороде. Пройдет он или нет, пока тоже неизвестно. Хотя, анализируя стремление Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) максимально сохранить соревновательную практику для спортсменов, прогноз пока оптимистичный.
Мы должны делать свое дело, и если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить и еще
что-тоустроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира.
Одна из самых авторитетных специалистов мирового фигурного катания, Татьяна Тарасова, обсуждая с корреспондентом ТАСС отмену европейского чемпионата, с мнением ISU согласна.
«Чемпионат Европы отменен, и это понятно — сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное. Но мы должны делать свое дело, и если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить и еще
В каком виде будет проведено это «что-то», теперь решать ФФККР. И как бы ни критиковали национальную федерацию за шаткие критерии отбора на международные старты в условиях пандемии, все идет к тому, что без соревновательной практики российские фигуристы не останутся. Были бы здоровы.