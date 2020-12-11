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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка выполнила уникальный прыжок

Российская фигуристка Софья Самоделкина выполнила на тренировке уникальный прыжок — четверной риттбергер. Видео опубликовано в Instagram ее тренера Сергея Давыдова.

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Также 13-летняя спортсменка исполнила четверной сальхов. Четверной риттбергер ни разу в истории женского фигурного катания не выполнялся на соревнованиях. На тренировках его исполняет Александра Трусова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самоделкина занимается в ЦСКА под руководством Давыдова. Она выиграла пятый этап Кубка России среди юниоров, исполнив в произвольной программе тройной аксель и четверной сальхов.

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