Отстраненная за подделку документов российская фигуристка станет тренером
Российская фигуристка Мария Сотскова, отстраненная на десять лет за подделку документов, станет тренером. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Российская фигуристка Мария Сотскова, отстраненная на десять лет за подделку документов, станет тренером. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Сотскова объявила о наборе спортсменов от первого юношеского разряда в группу в школе «Лидер». Она пообещала подготовить фигуристов к соревнованиям, помочь сдать им нормативы и тесты по скольжению.
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