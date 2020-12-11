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16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Отстраненная за подделку документов российская фигуристка станет тренером

Российская фигуристка Мария Сотскова, отстраненная на десять лет за подделку документов, станет тренером. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Сотскова объявила о наборе спортсменов от первого юношеского разряда в группу в школе «Лидер». Она пообещала подготовить фигуристов к соревнованиям, помочь сдать им нормативы и тесты по скольжению.

Во время загрузки произошла ошибка.

О дисквалификации Сотсковой на десять лет за подделку медицинской справки в качестве оправдания за пропуск допинг-тестов стало известно 17 сентября. Отмечается, что в одном из тестов спортсменки было обнаружено запрещенное вещество. Фигуристка оправдала свое поведение тем, что принимала запрещенный препарат фуросемид по назначению врачей в момент, когда решила завершить карьеру.

Сотскова — серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/2018. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле фигуристка объявила о завершении карьеры.

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