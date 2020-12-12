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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Липницкая присоединилась к команде Плющенко

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Сочи в командных соревнованиях экс-фигуристка Юлия Липницкая будет работать в академии двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.

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Источник: РИА "Новости"
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фотографий
Российская фигуристка Юлия Липницкая снялась в необычной фотосессии для журнала PROСПОРТ.
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Чемпионка Европы-2014 Липницкая завершила карьеру в 2017 году.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал», — написал Плющенко в Instagram.

В августе было объявлено, что другая чемпионка олимпийского командного турнира 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных начала работу в академии Плющенко.

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