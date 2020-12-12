Липницкая присоединилась к команде Плющенко
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Сочи в командных соревнованиях
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Сочи в командных соревнованиях
Чемпионка Европы-2014 Липницкая завершила карьеру в 2017 году.
«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал», — написал Плющенко в Instagram.
В августе было объявлено, что другая чемпионка олимпийского командного турнира 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных начала работу в академии Плющенко.