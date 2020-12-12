Авербух рассказал об участии в благотворительном матче в поддержку врачей

Встреча между командой врачей «АнтиCOVID-19» и командой российских звезд «Росич-Старко» прошла в субботу в манеже «Спартак».
Встреча завершилась со счетом 6:6.
«Очень рад, что такой матч состоялся, он носил исключительно товарищеский характер. Я всегда поддерживаю такие акции, когда время позволяет принять в них участие. В первом тайме мне удалось забить мяч, чему я очень рад. Хочу поблагодарить врачей и всех, кто на передовой сражается за всех нас, их работа очень важна», — сказал Авербух.
В игре также принимали участие главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный врач ГКБ № 13 Сергей Аракелов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певец Денис Майданов, актер Дмитрий Харатьян и другие.