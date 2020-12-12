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17:07 (мск), источник: ТАСС

Авербух рассказал об участии в благотворительном матче в поддержку врачей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух с удовольствием откликнулся на предложение принять участие в благотворительном футбольном матче в поддержку врачей, лечащих зараженных коронавирусом. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между командой врачей «АнтиCOVID-19» и командой российских звезд «Росич-Старко» прошла в субботу в манеже «Спартак».

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Встреча завершилась со счетом 6:6.

«Очень рад, что такой матч состоялся, он носил исключительно товарищеский характер. Я всегда поддерживаю такие акции, когда время позволяет принять в них участие. В первом тайме мне удалось забить мяч, чему я очень рад. Хочу поблагодарить врачей и всех, кто на передовой сражается за всех нас, их работа очень важна», — сказал Авербух.

В игре также принимали участие главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный врач ГКБ № 13 Сергей Аракелов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певец Денис Майданов, актер Дмитрий Харатьян и другие.

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