Авербух рассказал об участии в благотворительном матче в поддержку врачей

«Очень рад, что такой матч состоялся, он носил исключительно товарищеский характер. Я всегда поддерживаю такие акции, когда время позволяет принять в них участие. В первом тайме мне удалось забить мяч, чему я очень рад. Хочу поблагодарить врачей и всех, кто на передовой сражается за всех нас, их работа очень важна», — сказал Авербух.