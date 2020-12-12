Уникальная юная фигуристка установила редкое достижение. Софья затмит учениц Тутберидзе?
13-летняя Самоделкина уже борется с Трусовой за место в истории. Её сила поражает!
13-летняя Самоделкина уже борется с Трусовой за место в истории. Её сила поражает!
В нашем фигурном катании стремительно зажигается новая звезда! Юная Софья Самоделкина выигрывает турнир за турниром и показывает изумительное катание. Фигуристка изучает сложнейшие элементы, берёт пример с Евгении Медведевой и с уважением относится ко всем соперницам. Возможно, именно эта детская непосредственность и бесстрашие помогли ученице Сергея Давыдова уверенно выиграть два золота за одну неделю — крайне редкое достижение в фигурном катании.
Неужели Софья действительно прервёт гегемонию фигуристок Тутберидзе и совсем скоро затмит учениц Этери?
О юном таланте из группы Сергея Давыдова начали говорить ещё в прошлом сезоне. На внутрироссийских юниорских стартах Софья прыгала три тройных акселя на две программы и составляла конкуренцию фигуристкам Тутберидзе. Превзойти более взрослых Валиеву и Усачёву Самоделкиной не удавалось, но противостояние с Акатьевой уже тогда выглядело равным и захватывающим. На первенстве России фигуристка из ЦСКА уступила тёзке, зато в финале Кубка России взяла реванш и победила с 12-балльным перевесом.
Для дальнейшего прогресса Самоделкиной требовалось учить четверные. Она активно тренировала лутц и тулуп, а летом удивила уникальным исполнением сальхова в четыре оборота. Видео появилось в «инстаграме» команды Сергея Давыдова и произвело фурор среди болельщиков, ведь Софья одна из первых рискнула исполнить четверной с поднятыми наверх руками.
В этом сезоне возраст позволял Самоделкиной выступать на международных юниорских соревнованиях, однако
Уже на юниорских контрольных прокатах Самоделкина произвела сильнейшее впечатление. Софья показала улучшенные с прошлого сезона программы и исполнила три тройных акселя, получив восторженные отзывы болельщиков и экспертов.
«Она очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!», — восхищалась Татьяна Тарасова.
После триумфальной презентации программ Софья на несколько месяцев пропала из виду. Она пропустила целый ряд соревнований
В произвольной программе Софья впервые на соревнованиях исполнила четверной сальхов, а также стала третьей фигуристкой в истории, которой удалось прыгнуть тройной аксель и квад в одном выступлении. При этом Самоделкина берёт не только техникой, а по праву считается отлично сбалансированной фигуристкой, что делает её поистине уникальной. Уже сейчас по уровню музыкальности и выразительности её сравнивают с Сотниковой и Медведевой. Кстати, своей любимой фигуристкой Самоделкина называет именно Евгению.
Первая в сезоне очная встреча фавориток могла состояться уже в эти выходные, однако Акатьева исчезла из списка участниц чемпионата Москвы в юниорском разряде. Самоделкина же выступила на втором старте за неделю и снова не оставила соперницам ни шанса. На этот раз её катание не было настолько великолепным, но четыре полноценных проката за шесть дней — колоссальная нагрузка для 13-летней девочки.
В короткой программе Софья идеально исполнила все прыжки, включая тройной аксель, но допустила досадное падение на дорожке шагов. На произвольную, видимо, сил почти не осталось — новая звезда фигурного катания сорвала оба квада, что не помешало ей избежать ошибок на других элементах и «привезти» серебряному призёру почти 22 балла.
Главным событием турнира юниорок на чемпионате Москвы стала даже не уверенная победа Самоделкиной, а её попытка четверного риттбергера. Спустя пару дней после завершения Кубка России команда Сергея Давыдова опубликовала видео, на котором Софья прыгает риттбергер в четыре оборота с руками наверху.
До неё на тренировках этот элемент покорялся только кореянке Юн Ё и нашей Александре Трусовой, но с поднятыми руками его не исполнял никто и никогда. Удачный четверной риттбергер на чемпионате Москвы обеспечил бы Самоделкиной место в истории, однако, в отличие от видео с тренировки, соревновательная попытка не получилась — спортсменка не смогла скрутить в воздухе четыре оборота и оказалась на льду.
Тем интереснее будет наблюдать за развитием этого противостояния.
Яна Левхина