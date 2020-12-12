Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
СКА
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Штутгарт
14
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Герта
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Кельн
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Вердер
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне
Специя
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Локомотив
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Алавес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Атлетик
22
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Уникальная юная фигуристка установила редкое достижение. Софья затмит учениц Тутберидзе?

13-летняя Самоделкина уже борется с Трусовой за место в истории. Её сила поражает!

Наверх

В нашем фигурном катании стремительно зажигается новая звезда! Юная Софья Самоделкина выигрывает турнир за турниром и показывает изумительное катание. Фигуристка изучает сложнейшие элементы, берёт пример с Евгении Медведевой и с уважением относится ко всем соперницам. Возможно, именно эта детская непосредственность и бесстрашие помогли ученице Сергея Давыдова уверенно выиграть два золота за одну неделю — крайне редкое достижение в фигурном катании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неужели Софья действительно прервёт гегемонию фигуристок Тутберидзе и совсем скоро затмит учениц Этери?

Удача или стратегия?
Кто и сколько выигрывает в лотереях в России

Соперничество с Акатьевой и идеальный квад

О юном таланте из группы Сергея Давыдова начали говорить ещё в прошлом сезоне. На внутрироссийских юниорских стартах Софья прыгала три тройных акселя на две программы и составляла конкуренцию фигуристкам Тутберидзе. Превзойти более взрослых Валиеву и Усачёву Самоделкиной не удавалось, но противостояние с Акатьевой уже тогда выглядело равным и захватывающим. На первенстве России фигуристка из ЦСКА уступила тёзке, зато в финале Кубка России взяла реванш и победила с 12-балльным перевесом.

Для дальнейшего прогресса Самоделкиной требовалось учить четверные. Она активно тренировала лутц и тулуп, а летом удивила уникальным исполнением сальхова в четыре оборота. Видео появилось в «инстаграме» команды Сергея Давыдова и произвело фурор среди болельщиков, ведь Софья одна из первых рискнула исполнить четверной с поднятыми наверх руками.

Читайте также
Российская фигуристка выполнила уникальный прыжок

Тарасова в восторге от Самоделкиной

В этом сезоне возраст позволял Самоделкиной выступать на международных юниорских соревнованиях, однако из-за отмены стартов дебют пришлось отложить. Поэтому подтверждать серьёзность своих притязаний и зарабатывать авторитет у арбитров ученице Давыдова пришлось на родине. И пока что у неё это с блеском получается.

Уже на юниорских контрольных прокатах Самоделкина произвела сильнейшее впечатление. Софья показала улучшенные с прошлого сезона программы и исполнила три тройных акселя, получив восторженные отзывы болельщиков и экспертов.

«Она очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!», — восхищалась Татьяна Тарасова.

Читайте также
Повышайте на здоровье! Россия только выиграет от поднятия минимального возраста фигуристок

Триумф на Кубке России и сравнения с Медведевой

После триумфальной презентации программ Софья на несколько месяцев пропала из виду. Она пропустила целый ряд соревнований из-за травм и впервые выступила только на заключительном этапе Кубка России. Самоделкина изумительно откатала короткую программу со сложнейшим каскадом тройной аксель — тройной тулуп и получила за неё третью оценку в сезоне (выше только у Валиевой и Щербаковой).

В произвольной программе Софья впервые на соревнованиях исполнила четверной сальхов, а также стала третьей фигуристкой в истории, которой удалось прыгнуть тройной аксель и квад в одном выступлении. При этом Самоделкина берёт не только техникой, а по праву считается отлично сбалансированной фигуристкой, что делает её поистине уникальной. Уже сейчас по уровню музыкальности и выразительности её сравнивают с Сотниковой и Медведевой. Кстати, своей любимой фигуристкой Самоделкина называет именно Евгению.

Софа восхищается талантом Медведевой к передаче образа и силой её характера, причём у самой 13-летней фигуристки тоже заметен серьёзный внутренний стержень. Во время обоих выступлений на Кубке России у Софьи пошла кровь из носа, но она уверенно откатала программы до конца и вообще не подала вида, будто что-то пошло не так. Преимущество в 41 балл над ближайшей конкуренткой только подтвердило, что Софья на две головы сильнее соперниц. И бороться с ней может разве что Акатьева.

Две победы за неделю

Первая в сезоне очная встреча фавориток могла состояться уже в эти выходные, однако Акатьева исчезла из списка участниц чемпионата Москвы в юниорском разряде. Самоделкина же выступила на втором старте за неделю и снова не оставила соперницам ни шанса. На этот раз её катание не было настолько великолепным, но четыре полноценных проката за шесть дней — колоссальная нагрузка для 13-летней девочки.

В короткой программе Софья идеально исполнила все прыжки, включая тройной аксель, но допустила досадное падение на дорожке шагов. На произвольную, видимо, сил почти не осталось — новая звезда фигурного катания сорвала оба квада, что не помешало ей избежать ошибок на других элементах и «привезти» серебряному призёру почти 22 балла.

Читайте также
Новая звезда Тутберидзе готова бороться со взрослыми. Плющенко забрал не ту юниорку?

Заявка на место в истории

Главным событием турнира юниорок на чемпионате Москвы стала даже не уверенная победа Самоделкиной, а её попытка четверного риттбергера. Спустя пару дней после завершения Кубка России команда Сергея Давыдова опубликовала видео, на котором Софья прыгает риттбергер в четыре оборота с руками наверху.

До неё на тренировках этот элемент покорялся только кореянке Юн Ё и нашей Александре Трусовой, но с поднятыми руками его не исполнял никто и никогда. Удачный четверной риттбергер на чемпионате Москвы обеспечил бы Самоделкиной место в истории, однако, в отличие от видео с тренировки, соревновательная попытка не получилась — спортсменка не смогла скрутить в воздухе четыре оборота и оказалась на льду.

Ещё пару лет назад казалось, что у подопечных Тутберидзе нет достойных конкуренток на российской арене. Сейчас же гегемонии воспитанниц «Хрустального» угрожает не только академия Плющенко, но и талантливое поколение из группы Давыдова. И если Евгений делает это с помощью бывших учениц Этери, то Сергей выращивает своих уникальных фигуристок. Уже сегодня 13-летняя Самоделкина ни в чём не уступает фигуристкам Тутберидзе, а во многом и превосходит их.

Тем интереснее будет наблюдать за развитием этого противостояния.

Яна Левхина

Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Газизов унес перчатки? «Спартак» проиграл впервые за 5 туров
Российские лыжники остались без золота в спринте на КМ
Биатлонисты РФ сделали шаг вперед. Конкуренты умчали за горизонт
Гвардиола приблизит отставку Сульшера: Топ-5 ставок выходных
«Зенит» играет с «Динамо» в РПЛ (трансляция)
«Лацио» — «Верона»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь