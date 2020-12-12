Уникальная юная фигуристка установила редкое достижение. Софья затмит учениц Тутберидзе?

В нашем фигурном катании стремительно зажигается новая звезда! Юная Софья Самоделкина выигрывает турнир за турниром и показывает изумительное катание. Фигуристка изучает сложнейшие элементы, берёт пример с Евгении Медведевой и с уважением относится ко всем соперницам. Возможно, именно эта детская непосредственность и бесстрашие помогли ученице Сергея Давыдова уверенно выиграть два золота за одну неделю — крайне редкое достижение в фигурном катании.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_aXT2xpPsa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_aXT2xpPsa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_aXT2xpPsa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @sofyasamodelkina</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Неужели Софья действительно прервёт гегемонию фигуристок Тутберидзе и совсем скоро затмит учениц Этери?

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Соперничество с Акатьевой и идеальный квад

О юном таланте из группы Сергея Давыдова начали говорить ещё в прошлом сезоне. На внутрироссийских юниорских стартах Софья прыгала три тройных акселя на две программы и составляла конкуренцию фигуристкам Тутберидзе. Превзойти более взрослых Валиеву и Усачёву Самоделкиной не удавалось, но противостояние с Акатьевой уже тогда выглядело равным и захватывающим. На первенстве России фигуристка из ЦСКА уступила тёзке, зато в финале Кубка России взяла реванш и победила с 12-балльным перевесом.

Для дальнейшего прогресса Самоделкиной требовалось учить четверные. Она активно тренировала лутц и тулуп, а летом удивила уникальным исполнением сальхова в четыре оборота. Видео появилось в «инстаграме» команды Сергея Давыдова и произвело фурор среди болельщиков, ведь Софья одна из первых рискнула исполнить четверной с поднятыми наверх руками.

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Тарасова в восторге от Самоделкиной

В этом сезоне возраст позволял Самоделкиной выступать на международных юниорских соревнованиях, однако из-за отмены стартов дебют пришлось отложить. Поэтому подтверждать серьёзность своих притязаний и зарабатывать авторитет у арбитров ученице Давыдова пришлось на родине. И пока что у неё это с блеском получается.

Уже на юниорских контрольных прокатах Самоделкина произвела сильнейшее впечатление. Софья показала улучшенные с прошлого сезона программы и исполнила три тройных акселя, получив восторженные отзывы болельщиков и экспертов.

«Она очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!», — восхищалась Татьяна Тарасова.

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Триумф на Кубке России и сравнения с Медведевой

После триумфальной презентации программ Софья на несколько месяцев пропала из виду. Она пропустила целый ряд соревнований из-за травм и впервые выступила только на заключительном этапе Кубка России. Самоделкина изумительно откатала короткую программу со сложнейшим каскадом тройной аксель — тройной тулуп и получила за неё третью оценку в сезоне (выше только у Валиевой и Щербаковой).

В произвольной программе Софья впервые на соревнованиях исполнила четверной сальхов, а также стала третьей фигуристкой в истории, которой удалось прыгнуть тройной аксель и квад в одном выступлении. При этом Самоделкина берёт не только техникой, а по праву считается отлично сбалансированной фигуристкой, что делает её поистине уникальной. Уже сейчас по уровню музыкальности и выразительности её сравнивают с Сотниковой и Медведевой. Кстати, своей любимой фигуристкой Самоделкина называет именно Евгению.

Софа восхищается талантом Медведевой к передаче образа и силой её характера, причём у самой 13-летней фигуристки тоже заметен серьёзный внутренний стержень. Во время обоих выступлений на Кубке России у Софьи пошла кровь из носа, но она уверенно откатала программы до конца и вообще не подала вида, будто что-то пошло не так. Преимущество в 41 балл над ближайшей конкуренткой только подтвердило, что Софья на две головы сильнее соперниц. И бороться с ней может разве что Акатьева.

Две победы за неделю

Первая в сезоне очная встреча фавориток могла состояться уже в эти выходные, однако Акатьева исчезла из списка участниц чемпионата Москвы в юниорском разряде. Самоделкина же выступила на втором старте за неделю и снова не оставила соперницам ни шанса. На этот раз её катание не было настолько великолепным, но четыре полноценных проката за шесть дней — колоссальная нагрузка для 13-летней девочки.

В короткой программе Софья идеально исполнила все прыжки, включая тройной аксель, но допустила досадное падение на дорожке шагов. На произвольную, видимо, сил почти не осталось — новая звезда фигурного катания сорвала оба квада, что не помешало ей избежать ошибок на других элементах и «привезти» серебряному призёру почти 22 балла.

Заявка на место в истории

Главным событием турнира юниорок на чемпионате Москвы стала даже не уверенная победа Самоделкиной, а её попытка четверного риттбергера. Спустя пару дней после завершения Кубка России команда Сергея Давыдова опубликовала видео, на котором Софья прыгает риттбергер в четыре оборота с руками наверху.

До неё на тренировках этот элемент покорялся только кореянке Юн Ё и нашей Александре Трусовой, но с поднятыми руками его не исполнял никто и никогда. Удачный четверной риттбергер на чемпионате Москвы обеспечил бы Самоделкиной место в истории, однако, в отличие от видео с тренировки, соревновательная попытка не получилась — спортсменка не смогла скрутить в воздухе четыре оборота и оказалась на льду.

Ещё пару лет назад казалось, что у подопечных Тутберидзе нет достойных конкуренток на российской арене. Сейчас же гегемонии воспитанниц «Хрустального» угрожает не только академия Плющенко, но и талантливое поколение из группы Давыдова. И если Евгений делает это с помощью бывших учениц Этери, то Сергей выращивает своих уникальных фигуристок. Уже сегодня 13-летняя Самоделкина ни в чём не уступает фигуристкам Тутберидзе, а во многом и превосходит их.

Тем интереснее будет наблюдать за развитием этого противостояния.