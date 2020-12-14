Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит
Ак Барс
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
13.12
Лестер
Брайтон & Хоув
30
Футбол. Зарубежный
13.12
Милан
Парма
22
Футбол. Зарубежный
13.12
Барселона
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
13.12
ПСЖ
Лион
01
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
11:34 (мск), источник: БЕЛТА

Определились призеры открытого чемпионата Беларуси по фигурному катанию Winter star-2020

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры открытого чемпионата Беларуси по фигурному катанию Winter star — 2020, который завершился на льду спорткомплекса «Минск-Арена», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В женском одиночном катании не было равных белорусской спортсменке Виктории Сафоновой. Ее победная сумма — 194,35 балла. Серебряная медалистка Линдсей Ван Зундерт из Нидерландов за свои прокаты получила от судей 159,83 балла. Бронза у француженки Майи Маззара — 148,65 балла.

Читайте также
ЧЕ-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены из-за коронавируса

В мужском одиночном катании первенствовал француз Кевин Аймо — 257,44 балла. На второй позиции остановился белорусский фигурист Константин Милюков 0 242,77 балла. Замкнул тройку сильнейших Жоли Арно из Испании — 181,74 балла.

В танцах на льду первенствовал украинский дуэт Дарья Попова/Владимир Беликов — 174,03 балла. Второе место у Юлии Вагре и Пьера Соке из Франции — 172,02 балла. Белорусы Виктория Семенюк и Илья Пархимчук выиграли бронзу — 167,56 балла.

В стартах спортивных пар на безальтернативной основе победу праздновали белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов — 157,95 балла.

Во всех видах программы открытого чемпионата Беларуси Winter Star — 2020 принимали участие 25 спортсменов из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Светлана Лобода показала репетицию для выступления на престижной премии (Ви
Мусаев поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы
France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен
Геннадий Орлов ответил Артему Дзюбе, назвавшему его «флюгером»
Василий Березуцкий: Нам с братом не предлагали возглавить ЦСКА
Появилась полная запись конфликта Тедеско и Джанаева (видео)
CМИ: Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Будущее Энтони Джошуа: говорить о Фьюри, драться с Усиком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь