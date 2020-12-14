Определились призеры открытого чемпионата Беларуси по фигурному катанию Winter star-2020

В женском одиночном катании не было равных белорусской спортсменке Виктории Сафоновой. Ее победная сумма — 194,35 балла. Серебряная медалистка Линдсей Ван Зундерт из Нидерландов за свои прокаты получила от судей 159,83 балла. Бронза у француженки Майи Маззара — 148,65 балла.

В мужском одиночном катании первенствовал француз Кевин Аймо — 257,44 балла. На второй позиции остановился белорусский фигурист Константин Милюков 0 242,77 балла. Замкнул тройку сильнейших Жоли Арно из Испании — 181,74 балла.

В танцах на льду первенствовал украинский дуэт Дарья Попова/Владимир Беликов — 174,03 балла. Второе место у Юлии Вагре и Пьера Соке из Франции — 172,02 балла. Белорусы Виктория Семенюк и Илья Пархимчук выиграли бронзу — 167,56 балла.

В стартах спортивных пар на безальтернативной основе победу праздновали белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов — 157,95 балла.