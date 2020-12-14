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12:59 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России

ТАСС, 14 декабря. Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом она рассказала Первому каналу.

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Медведева по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России, который пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

«Буду соглашаться и на новогодние шоу, это моя мотивация, чтобы вытащить себя из довольно тяжелой болезни, — сказала фигуристка. — Я появлюсь на показательных выступлениях на чемпионате России, постараюсь хотя бы один прыжок поднять. Ножки еще совсем слабенькие, но мы работаем над этим. Может быть, что-то новое подготовим».

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