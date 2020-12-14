Фигуристка Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России

Медведева по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России, который пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

«Буду соглашаться и на новогодние шоу, это моя мотивация, чтобы вытащить себя из довольно тяжелой болезни, — сказала фигуристка. — Я появлюсь на показательных выступлениях на чемпионате России, постараюсь хотя бы один прыжок поднять. Ножки еще совсем слабенькие, но мы работаем над этим. Может быть, что-то новое подготовим».