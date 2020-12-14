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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Готовится к сессии»: штаб Тутберидзе опубликовал фото спящей Загитовой

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тренерский штаб Этери Тутбердзе показал фото спящей фигуристки Алины Загитовой и пошутил по поводу ее подготовки к сессии.

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18
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На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте, спортсменка спит, сидя за столом над тетрадью с записями.

Источник: Инстаграм "teamtutberidze_official"

«Усердно готовлюсь к первой сессии», — подписала фото команда Тутберидзе.

Ранее стало известно, что Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика».

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