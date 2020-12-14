«Готовится к сессии»: штаб Тутберидзе опубликовал фото спящей Загитовой
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тренерский штаб Этери Тутбердзе показал фото спящей фигуристки Алины Загитовой и пошутил по поводу ее подготовки к сессии.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тренерский штаб Этери Тутбердзе показал фото спящей фигуристки Алины Загитовой и пошутил по поводу ее подготовки к сессии.
На фото, опубликованном в
«Усердно готовлюсь к первой сессии», — подписала фото команда Тутберидзе.
Ранее стало известно, что Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика».