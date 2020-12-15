Год неудач Медведевой: что с ней случилось и что делать дальше
Ей надо срочно монетизировать имидж звезды.
Ей надо срочно монетизировать имидж звезды.
2020-й выдался непростым, пожалуй, для всех спортсменов.
До Олимпиады в Пекине, а именно она является главной целью титулованной спортсменки, остается чуть больше года. Казалось, что именно в предолимпийский сезон Медведева должна показать себя лучше всего. Трусова, Щербакова и Косторная начинают сталкиваться с проблемами переходного возраста, а Валиева, Усачева и Хромых еще не имеют права полноценно выступать на взрослом уровне. Женя входила в свой шестой сезон по мастерам, и опыт (в совокупности с традиционно высокими компонентами) мог стать ее козырем в борьбе с юными соперницами.
Но двукратную чемпионку мира уже год преследуют неудачи. Все началось на последнем чемпионате России, где у фигуристки на тренировке повредился ботинок. Ситуация вполне рядовая в фигурном катании, но не на самом важном старте сезона. Затем полный локдаун в Канаде и отъезд в Японию, ну, а в конце — возвращение летом в Россию и тренировки по скайпу с Брайаном Орсером на льду ЦСКА. Канадское правительство, к слову, до сих пор не открыло границы на въезд для иностранных граждан, поэтому решение Медведевой вернуться к Этери Тутберидзе выглядело так, как будто Женя пытается ухватиться за последнюю соломинку, ведущую в большой спорт.
Чуда не случилось — проблемы со спиной в неподходящий момент снова обострились. Но и это еще не все неудачи, которые собрала Евгения в этом сезоне.
«После того, как спина почувствовала себя лучше, и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела. Большую часть ноября и начало декабря я пропустила
Возникает главный вопрос — есть ли смысл идти дальше после пропуска чемпионата России?
В отсутствие финансирования ей придется больше уделять внимание различным рекламным проектам. Сейчас они тоже присутствуют, но в довольно урезанном количестве. Например, недавно Медведева объявила о начале сотрудничества с китайским разработчиком компьютерных игр miHoYo. Для рождественской кампании Honkai Impact 3rd россиянка сыграла главную героиню, валькирию Дюрандаль (Dea Anchora).
К тому же, с хроническими проблемами со спиной фигуристка вряд ли сможет навязать борьбу молодежи и отобраться на ОИ-2022. Зачем ей добивать свое и без того потрепанное здоровье? Фактор известности тоже играет не самую последнюю роль. Ведь время идет, а популярность Медведевой с каждым годом падает. А после Олимпиады наверняка на пик известности взлетит новая русская звездочка. Так не лучше ли использовать свою медийность по максимуму, пока это еще возможно?
Анастасия Логинова