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17:48 (мск), источник: Sport24

Год неудач Медведевой: что с ней случилось и что делать дальше

Ей надо срочно монетизировать имидж звезды.

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Источник: Sport24

2020-й выдался непростым, пожалуй, для всех спортсменов. Кто-то смог преодолеть необычное ковидное межсезонье и более-менее нормально выступить на этапах Кубка России, которые стали отборочными соревнованиями к национальному чемпионату. Кому-то не удалось полноценно вернуться в спортивную колею. К числу последних примкнула и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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До Олимпиады в Пекине, а именно она является главной целью титулованной спортсменки, остается чуть больше года. Казалось, что именно в предолимпийский сезон Медведева должна показать себя лучше всего. Трусова, Щербакова и Косторная начинают сталкиваться с проблемами переходного возраста, а Валиева, Усачева и Хромых еще не имеют права полноценно выступать на взрослом уровне. Женя входила в свой шестой сезон по мастерам, и опыт (в совокупности с традиционно высокими компонентами) мог стать ее козырем в борьбе с юными соперницами.

Но двукратную чемпионку мира уже год преследуют неудачи. Все началось на последнем чемпионате России, где у фигуристки на тренировке повредился ботинок. Ситуация вполне рядовая в фигурном катании, но не на самом важном старте сезона. Затем полный локдаун в Канаде и отъезд в Японию, ну, а в конце — возвращение летом в Россию и тренировки по скайпу с Брайаном Орсером на льду ЦСКА. Канадское правительство, к слову, до сих пор не открыло границы на въезд для иностранных граждан, поэтому решение Медведевой вернуться к Этери Тутберидзе выглядело так, как будто Женя пытается ухватиться за последнюю соломинку, ведущую в большой спорт.

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Чуда не случилось — проблемы со спиной в неподходящий момент снова обострились. Но и это еще не все неудачи, которые собрала Евгения в этом сезоне.

«После того, как спина почувствовала себя лучше, и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела. Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьезным поражением легких», — поделилась фигуристка в интервью ТАСС.

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Возникает главный вопрос — есть ли смысл идти дальше после пропуска чемпионата России? Из-за отсутствия Медведевой на соревнованиях появляется дополнительная проблема — попадание в сборную на следующий сезон. Формально Женю пока не за что включать в основной состав, потому что в третий раз бронза ЧМ-2019 вряд ли прокатит. Все остальные претендентки (кроме Загитовой, которая, судя по всему, не планирует возвращаться в спорт) хотя бы раз появились на соревновательном льду и выигрывали медали, как минимум Кубков России.

В отсутствие финансирования ей придется больше уделять внимание различным рекламным проектам. Сейчас они тоже присутствуют, но в довольно урезанном количестве. Например, недавно Медведева объявила о начале сотрудничества с китайским разработчиком компьютерных игр miHoYo. Для рождественской кампании Honkai Impact 3rd россиянка сыграла главную героиню, валькирию Дюрандаль (Dea Anchora).

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К тому же, с хроническими проблемами со спиной фигуристка вряд ли сможет навязать борьбу молодежи и отобраться на ОИ-2022. Зачем ей добивать свое и без того потрепанное здоровье? Фактор известности тоже играет не самую последнюю роль. Ведь время идет, а популярность Медведевой с каждым годом падает. А после Олимпиады наверняка на пик известности взлетит новая русская звездочка. Так не лучше ли использовать свою медийность по максимуму, пока это еще возможно?

Анастасия Логинова

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