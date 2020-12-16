Загитова закрыла первый в жизни зачет в университете
Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что впервые в жизни закрыла зачет в ходе обучения в университете.
Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что впервые в жизни закрыла зачет в ходе обучения в университете.
«Радуюсь результата первого зачета», — написала Загитова под фотографией в инстаграме.
Этим летом 18-летняя спортсменка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.