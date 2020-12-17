Самарин является самым тестируемым РУСАДА фигуристом в 2020 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в мужском одиночном катании и победитель российского этапа Гран-при сезона-2019/20 Александр Самарин является самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом с начала 2020 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, за 11 месяцев он был проверен на допинг три раза.