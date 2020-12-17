Самарин является самым тестируемым РУСАДА фигуристом в 2020 году
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в мужском одиночном катании и победитель российского этапа
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в мужском одиночном катании и победитель российского этапа
Дважды в 2020 году были протестированы Дмитрий Алиев, Иван Букин, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко, Александра Степанова и Тиффани Загорски. Всего с января по ноябрь РУСАДА проверило на допинг 22 российских фигуристов.
Самыми тестируемыми представителями фигурного катания в 2019 году стали Букин и Алена Косторная, которых РУСАДА проверяло на допинг по четыре раза.