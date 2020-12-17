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13:57 (мск), источник: ТАСС

Самарин является самым тестируемым РУСАДА фигуристом в 2020 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в мужском одиночном катании и победитель российского этапа Гран-при сезона-2019/20 Александр Самарин является самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом с начала 2020 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, за 11 месяцев он был проверен на допинг три раза.

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Источник: РИА "Новости"

Дважды в 2020 году были протестированы Дмитрий Алиев, Иван Букин, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко, Александра Степанова и Тиффани Загорски. Всего с января по ноябрь РУСАДА проверило на допинг 22 российских фигуристов.

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Самыми тестируемыми представителями фигурного катания в 2019 году стали Букин и Алена Косторная, которых РУСАДА проверяло на допинг по четыре раза.

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