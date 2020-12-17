Тарасова ответила на обвинения Грищук. Фигуристка жестко высказалась о тренере

— Если она так считает — то пусть она так и считает. Я не хочу вступать с ней в дискуссию и как-то комментировать ее слова. Спасибо, что мне сообщили об этом интервью, это право Оксаны так говорить. Я отвечать никому не буду. Если вы хотите собирать сплетни — то пожалуйста. Но если вы хотите узнать достоверно, что тогда было — тогда к мнению Оксаны добавьте мнение Евгения, поговорите с ним. Это будет объективно и справедливо. Пока что это несправедливо, — сказала Тарасова (Рустам Имамов).