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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасова ответила на обвинения Грищук. Фигуристка жестко высказалась о тренере

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала критику в свой адрес от бывшей ученицы двукратной олимпийской чемпионки Оксаны Грищук, которая выступала в танцах на льду с Евгением Платовым.

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Источник: РИА "Новости"

Грищук в интервью «СЭ» заявила, что Тарасова не тренировала пару, курила на тренировках, вела себя непорядочно и лишила Оксану заработанных за победу на Олимпиаде денег.

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— Если она так считает — то пусть она так и считает. Я не хочу вступать с ней в дискуссию и как-то комментировать ее слова. Спасибо, что мне сообщили об этом интервью, это право Оксаны так говорить. Я отвечать никому не буду. Если вы хотите собирать сплетни — то пожалуйста. Но если вы хотите узнать достоверно, что тогда было — тогда к мнению Оксаны добавьте мнение Евгения, поговорите с ним. Это будет объективно и справедливо. Пока что это несправедливо, — сказала Тарасова (Рустам Имамов).

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