Навка объяснила свое разочарование в США
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила свое разочарование в США. Ее слова приводит КП.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила свое разочарование в США. Ее слова приводит КП.
Навка заявила, что в 90-е уехала в Штаты
Фигуристка добавила, что за 20 лет Россия выросла по качеству жизни. «Города начинают цвести, преображаться, появляются рестораны, дороги, дворцы спорта, какие были раньше только в Америке. Многие говорят: мы живем в прогнившей стране, ничего не улучшается. Я с этим не согласна», — подытожила она.
Навка — жена