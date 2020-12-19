Навка объяснила свое разочарование в США

Навка заявила, что в 90-е уехала в Штаты из-за того, что в России не было работы. По ее словам, на тот момент страна предоставила ей отличные условия проживания и контракты. При этом олимпийская чемпионка посчитала, что сейчас США выглядят намного хуже. «Попав в Америку, я была шокирована. Потому что она в какой-то степени даже деградировала. Грязные улицы… Я говорю больше про Нью-Йорк и Нью-Джерси, где я была», — рассказала она.