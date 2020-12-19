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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Навка объяснила свое разочарование в США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила свое разочарование в США. Ее слова приводит КП.

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Навка заявила, что в 90-е уехала в Штаты из-за того, что в России не было работы. По ее словам, на тот момент страна предоставила ей отличные условия проживания и контракты. При этом олимпийская чемпионка посчитала, что сейчас США выглядят намного хуже. «Попав в Америку, я была шокирована. Потому что она в какой-то степени даже деградировала. Грязные улицы… Я говорю больше про Нью-Йорк и Нью-Джерси, где я была», — рассказала она.

Фигуристка добавила, что за 20 лет Россия выросла по качеству жизни. «Города начинают цвести, преображаться, появляются рестораны, дороги, дворцы спорта, какие были раньше только в Америке. Многие говорят: мы живем в прогнившей стране, ничего не улучшается. Я с этим не согласна», — подытожила она.

Навка — жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира.

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