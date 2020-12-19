Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Парма
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Бавария
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Арсенал
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вильярреал
13
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кротоне
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Ланс
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Арминия
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Верона
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Барыс
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Ливерпуль
07
Хоккей. Европа
15:30
Россия
Чехия
41
Хоккей. Европа
20.12
Чехия
Швеция
Хоккей. Европа
11:00
Финляндия
Швеция
14
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
22:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова призналась, что получила удовольствие от похода на хоккей

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила хоккейный матч с участием сборной России.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В субботу сборная России в Москве со счетом 4:1 обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала.

«Сегодня я получила невероятное удовольствие от матча сборной России на Кубке Первого канала! Такие эмоции, это просто класс! Поздравляю нашу команду с победой. Вперед, так держать!» — написала Загитова на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой следующий матч сборная России проведет с командой Финляндии в воскресенье.

Читайте также
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Променяет ли Тедеско «Спартак» на худший клуб Бундеслиги
«Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют. Итоги тура
«Она сумасшедшая». Итальянская лыжница выбила россиянку с трассы
«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Барселоной»
Кокорин в «Спартаке» - сплошной скандал. Он уехал на Мальдивы
«Ювентус» играет с «Пармой» в Серии A (видеотрансляция)
С трудом: сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь