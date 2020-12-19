Загитова призналась, что получила удовольствие от похода на хоккей

В субботу сборная России в Москве со счетом 4:1 обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала.

«Сегодня я получила невероятное удовольствие от матча сборной России на Кубке Первого канала! Такие эмоции, это просто класс! Поздравляю нашу команду с победой. Вперед, так держать!» — написала Загитова на своей странице в Instagram.