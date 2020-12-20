Авербух и звезда «Папиных дочек» Арзамасова официально стали мужем и женой: видео
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух женился на своей избраннице, актрисе Елизавете Арзамасовой.
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух женился на своей избраннице, актрисе Елизавете Арзамасовой.
Видео с церемонии бракосочетания Лиза опубликовала на своей странице в инстаграме. «Маршрут построен», — написала актриса.
Это первый брак для 25-летней Арзамасовой. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз.