Авербух и звезда «Папиных дочек» Арзамасова официально стали мужем и женой: видео

Видео с церемонии бракосочетания Лиза опубликовала на своей странице в инстаграме. «Маршрут построен», — написала актриса.

Это первый брак для 25-летней Арзамасовой. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз.