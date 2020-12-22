Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Осасуна
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кротоне
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Уэска
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:59
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:59
Вильярреал
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух впервые прокомментировал свадьбу со звездой «Папиных дочек»

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Его слова приводит Starhit.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Авербух заявил, что не собирался скрывать столь важное для него событие. Он подчеркнул, что в его жизни наступил большой медовый месяц, который он надеется сохранить на всю жизнь. «Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь», — поблагодарил хореограф своих фанатов за добрые слова.

Во время загрузки произошла ошибка.

О свадьбе 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно 20 декабря. Когда и в каком ЗАГСе расписалась пара — не уточняется.

Пара впервые рассказала о своих отношениях в сентябре этого года, появившись в шоу «Вечерний Ургант». Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи «Вечерний Ургант» решили сделать исключение.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Акинфеев - в топ-100 вратарей с наибольшим количеством времени
Кристина Резцова: Нравится, что мама уже может гордиться детьми
Отец Кулижникова рассказал о самочувствии конькобежца с COVID-19
«Арсенал» в кризисе, «Ювентус» снова выиграет: Топ-5 ставок дня
«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби
Куртка с аэрогелем и другие спортивные хиты для русской зимы
Американец хочет взять реванш у Фергюсона в UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь