Авербух впервые прокомментировал свадьбу со звездой «Папиных дочек»

Авербух заявил, что не собирался скрывать столь важное для него событие. Он подчеркнул, что в его жизни наступил большой медовый месяц, который он надеется сохранить на всю жизнь. «Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь», — поблагодарил хореограф своих фанатов за добрые слова.