Авербух впервые прокомментировал свадьбу со звездой «Папиных дочек»

Авербух заявил, что не собирался скрывать столь важное для него событие. Он подчеркнул, что в его жизни наступил большой медовый месяц, который он надеется сохранить на всю жизнь. «Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь», — поблагодарил хореограф своих фанатов за добрые слова.
О свадьбе 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно 20 декабря. Когда и в каком ЗАГСе расписалась пара — не уточняется.
Пара впервые рассказала о своих отношениях в сентябре этого года, появившись в шоу «Вечерний Ургант». Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи «Вечерний Ургант» решили сделать исключение.