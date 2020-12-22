Российская олимпийская чемпионка назвала месячные расходы

Боброва заявила, что росла в небогатой семье, но теперь может позволить себе очень многое. Она добавила, что не следит за тем, сколько тратит: во время отпуска она может потратить 350 тысяч рублей в месяц, в другое время эта сумма варьируется от 45 до 230 тысяч.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--01ce0ce94457293bf351" data-vnd="01ce0ce94457293bf351" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=01ce0ce94457293bf351" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не веду счет деньгам. Мы получаем неплохие деньги за шоу, и они складываются в определенную копилку», — подытожила спортсменка.

Боброва известна по выступлениям в танцах на льду. Она завершила карьеру в 2019 году. Наивысшим профессиональным достижением для нее стала золотая медаль в командных соревнованиях на Играх в Сочи. Кроме того, вместе с партнером Дмитрием Соловьевым она завоевала серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане.