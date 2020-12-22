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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова не сможет поехать на чемпионат России из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова сообщила, что не сможет работать комментатором на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске из-за проблем со здоровьем.

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без-имени-5.jpg | Источник: РИА (sport)

«Друзья, к большому сожалению, здоровье не позволяет поехать на чемпионат России в Челябинск. Возможно, получится прокомментировать из дома, если это возможно технически. Будем смотреть, болеть, переживать. Нашим ребятам и девчатам, как никогда, нужна наша поддержка!», — написала Тарасова в Instagram-аккаунте.

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Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

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