Тарасова не сможет поехать на чемпионат России из-за проблем со здоровьем

«Друзья, к большому сожалению, здоровье не позволяет поехать на чемпионат России в Челябинск. Возможно, получится прокомментировать из дома, если это возможно технически. Будем смотреть, болеть, переживать. Нашим ребятам и девчатам, как никогда, нужна наша поддержка!», — написала Тарасова в Instagram-аккаунте.