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13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортивные журналисты России назвали топ-10 спортсменов года. В списке нет футболистов

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших спортсменов страны по итогам 2020 года, которым будет вручена премия «Серебряная лань».

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В список, составленный в алфавитном порядке, вошли, в частности, фигуристка Алёна Косторная, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, боксёр Александр Поветкин.

Лучшие российские спортсмены 2020 года (версия ФСЖР).

Войнова Анастасия — Шмелёва Дарья (велоспорт)
Воронина Наталья (конькобежный спорт)
Катникова Екатерина (санный спорт)
Косторная Алёна (фигурное катание)
Медведев Даниил (теннис)
Курохтин Константин (паралимпийский спорт — керлинг)
Поветкин Александр (бокс)
Репилов Роман (санный спорт)
Рублёв Андрей (теннис)
Сидорова Анжелика (лёгкая атлетика).

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