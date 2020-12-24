Спортивные журналисты России назвали топ-10 спортсменов года. В списке нет футболистов
Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших спортсменов страны по итогам 2020 года, которым будет вручена премия «Серебряная лань».
Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших спортсменов страны по итогам 2020 года, которым будет вручена премия «Серебряная лань».
В список, составленный в алфавитном порядке, вошли, в частности, фигуристка Алёна Косторная, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, боксёр Александр Поветкин.
Лучшие российские спортсмены 2020 года (версия ФСЖР).
Войнова Анастасия — Шмелёва Дарья (велоспорт)
Воронина Наталья (конькобежный спорт)
Катникова Екатерина (санный спорт)
Косторная Алёна (фигурное катание)
Медведев Даниил (теннис)
Курохтин Константин (паралимпийский спорт — керлинг)
Поветкин Александр (бокс)
Репилов Роман (санный спорт)
Рублёв Андрей (теннис)
Сидорова Анжелика (лёгкая атлетика).