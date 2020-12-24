Фигурист Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.
Спортсмен за свой прокат получил 102,48 балла. Вторым идет Макар Игнатов (98,30), третьим — Марк Кондратюк (90,88).
Позднее в четверг
Коляде 25 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также бронзовым призером чемпионата мира того же года. Кроме того, в его активе две бронзовые награды континентального первенства (2017, 2018).