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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коляда рассказал о проблемах со здоровьем перед чемпионатом России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Фигурист Михаил Коляда рассказал, что проблемы с восстановлением после болезни во время чемпионата России у него остаются, но делается все возможное, чтобы их нейтрализовать.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат страны стартовал в четверг в челябинском ледовом дворце «Трактор» соревнованиями в мужском одиночном катании. Лидерство после короткой программы захватил двукратный чемпион России Коляда, набравший 102,48 балла, второе место занимает Макар Игнатов (98,30), третье — Кондратюк (90,88), который на этапах Кубка России занял 7-е и 8-е места соответственно.

«Получилось все, что запланировал. Конечно, не идеально, но есть куда работать. Споткнулся после каскада, — сказал Коляда на пресс-конференции. — Болезнями болел, проблемы еще есть, но мы делаем все возможное, чтобы показывать хорошую работу».

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