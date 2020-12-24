Коляда рассказал о проблемах со здоровьем перед чемпионатом России

Чемпионат страны стартовал в четверг в челябинском ледовом дворце «Трактор» соревнованиями в мужском одиночном катании. Лидерство после короткой программы захватил двукратный чемпион России Коляда, набравший 102,48 балла, второе место занимает Макар Игнатов (98,30), третье — Кондратюк (90,88), который на этапах Кубка России занял 7-е и 8-е места соответственно.

«Получилось все, что запланировал. Конечно, не идеально, но есть куда работать. Споткнулся после каскада, — сказал Коляда на пресс-конференции. — Болезнями болел, проблемы еще есть, но мы делаем все возможное, чтобы показывать хорошую работу».