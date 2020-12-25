Плющенко сообщил о перенесенной пневмонии и реанимации

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Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко перенес пневмонию в тяжелой форме. Об этом он сообщил «РБК Спорт».

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«Я привился (от коронавируса), — сказал Плющенко. — В группе у меня многие переболели, я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител».

Ранее стало известно, что коронавирус перенесли ученицы Плющенко: Алена Косторная, Валерия Шульская и Вероника Жилина .