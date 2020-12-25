Плющенко сообщил о перенесенной пневмонии и реанимации
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в больницу весной, коронавирус у него не подтвердился.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в больницу весной, коронавирус у него не подтвердился.
Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко перенес пневмонию в тяжелой форме. Об этом он сообщил «РБК Спорт».
«Я привился (от коронавируса), — сказал Плющенко. — В группе у меня многие переболели, я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител».
Ранее стало известно, что коронавирус перенесли ученицы Плющенко: Алена Косторная, Валерия Шульская и Вероника Жилина .
В активе Плющенко, помимо двух золотых медалей Олимпиад, еще два серебра Игр, а также три золота чемпионатов мира и семь — Европы. В 2017 году он открыл свою тренерскую академию. Сейчас под руководством Плющенко тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.