Степанова и Букин победили на чемпионате России по фигурному катанию

Степанова и Букин в пятницу набрали за произвольный танец 132,88 балла, выиграв обе программы с суммой 220,16 балла. Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94 балла в сумме), третьими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (196,97).