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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Степанова и Букин победили на чемпионате России по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек — РИА Новости. Александра Степанова и Иван Букин победили в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

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Источник: Reuters

Степанова и Букин в пятницу набрали за произвольный танец 132,88 балла, выиграв обе программы с суммой 220,16 балла. Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94 балла в сумме), третьими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (196,97).

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