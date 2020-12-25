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17:44 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Коляда стал трехкратным чемпионом России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Михаил Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам короткой и произвольной программ 25-летний Коляда набрал 296,15 балла (102,48 — за короткую, 193,67 — за произвольную). Второе место занял 20-летний Макар Игнатов (265,37; 98,30+167,07), третьим стал 17-летний Марк Кондратюк (260,31; 90,88+169,43).

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Коляда в третий раз в карьере стал чемпионом России, ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах.

Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и бронзовым призером чемпионата мира того же года. Кроме того, в его активе две бронзовые награды континентального первенства (2017, 2018).

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