Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате России

За прокат 16-летняя спортсменка получила 80,31 балла. Второе место занимает 14-летняя Камила Валиева (79,99), третье — 14-летняя Дарья Усачева (76,72). Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе. Шестнадцатилетняя Александра Трусова располагается на четвертой позиции (75,76), 24-летняя Елизавета Туктамышева — на пятой (73,56).

Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России. В нынешнем сезоне она участвовала в двух этапах Кубка России и выиграла оба старта.