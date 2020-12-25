Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате России
ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.
ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.
За прокат 16-летняя спортсменка получила 80,31 балла. Второе место занимает 14-летняя Камила Валиева (79,99), третье — 14-летняя Дарья Усачева (76,72). Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе. Шестнадцатилетняя Александра Трусова располагается на четвертой позиции (75,76), 24-летняя Елизавета Туктамышева — на пятой (73,56).
Щербакова является двукратной победительницей этапов серии
Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Она является чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала серии
Усачева является серебряным призером юниорского чемпионата мира, бронзовым призером финала серии
Произвольную программу женщины представят в субботу.