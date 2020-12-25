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20:01 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

За прокат 16-летняя спортсменка получила 80,31 балла. Второе место занимает 14-летняя Камила Валиева (79,99), третье — 14-летняя Дарья Усачева (76,72). Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе. Шестнадцатилетняя Александра Трусова располагается на четвертой позиции (75,76), 24-летняя Елизавета Туктамышева — на пятой (73,56).

Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России. В нынешнем сезоне она участвовала в двух этапах Кубка России и выиграла оба старта.

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Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Она является чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала серии Гран-при среди юниоров. На пятом этапе Кубка России нынешнего сезона она превзошла мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов, однако они не были ратифицированы, поскольку соревнования проводились не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Усачева является серебряным призером юниорского чемпионата мира, бронзовым призером финала серии Гран-при среди юниоров.

Произвольную программу женщины представят в субботу.

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