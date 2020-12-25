Плющенко возмутили оценки Трусовой за короткую программу на ЧР

Трусова чисто исполнила короткую программу и получила за нее 75,76 балла, она уступила Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. В «уголке слез и поцелуев» Плющенко, увидев оценки ученицы, продемонстрировал жест недовольства. Соревнования на данный момент продолжаются.
«Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат», — сказал Плющенко журналистам.
«Ребро отличное на флипе, каскад “лутц-тулуп” прекрасный, если выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше? Прибавка серьезная. Судят, пускай судят. Будем думать дальше. У нас завтра ещё день, работаем дальше», — добавил он.