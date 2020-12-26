«Происходит абсурд». Евгений Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России
Тренер фигуристки Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал оценки судей на чемпионате России в Челябинске.
Тренер фигуристки Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал оценки судей на чемпионате России в Челябинске.
«Чуть завышенные оценки были и другим спортсменкам, вот так мне кажется. Сегодня общался уже со многими тренерами, специалистами. Общались на тему того, что фигуристкам, которые занимают лидирующие места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за несделанные вращения.
Они заряжаются
Что она там не так на разминке делает? Это самые простые банальные вопросы, у
За чистый прокат с двойным акселем Трусова получила 75,76 балла, уступив сразу трём ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.