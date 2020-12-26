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02:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Происходит абсурд». Евгений Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России

Тренер фигуристки Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал оценки судей на чемпионате России в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

«Чуть завышенные оценки были и другим спортсменкам, вот так мне кажется. Сегодня общался уже со многими тренерами, специалистами. Общались на тему того, что фигуристкам, которые занимают лидирующие места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за несделанные вращения.

Им ставят совершенно другой уровень, которого по идее быть не должно. Там просто, видимо, зарядка идёт другая.

Они заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идёт, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю. По сегодняшнему дню вопросы есть по всем. Вот у Усачевой почему не видят ребро? Её шатает на выезде, а ставят плюс три. Это можно объяснить только хорошей зарядкой.

Если судья ставит плюс три за такое вращение, куда он смотрит? Может, параллельно монитору, на Трусову?

Что она там не так на разминке делает? Это самые простые банальные вопросы, у кого-то есть проблемы даже с перебежками, а человеку потом прилетает 9,50 и 9,75. Происходит абсурд", — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

За чистый прокат с двойным акселем Трусова получила 75,76 балла, уступив сразу трём ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.

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