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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал о серьезной травме у своей 16-летней подопечной Александры Трусовой.

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Источник: Reuters
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«Саша на сегодняшний день травмирована. Она катается с серьезной травмой. Это та история с тейпом на задней поверхности бедра», — сказал Плющенко. Несмотря на повреждение, добавил он, Трусова намерена продолжать участие в чемпионате России по фигурному катанию и соревноваться дальше.

Издание отмечает, что Трусова уже появлялась на Гран-при России с тейпом на ноге.

Ранее Евгений Плющенко рассказал о пребывании в реанимации из-за пневмонии весной. «Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — пояснил он. Тренер также добавил, что многие в его группе переболели коронавирусом, поэтому он решил сделать прививку.

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