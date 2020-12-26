Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал о серьезной травме у своей 16-летней подопечной Александры Трусовой.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал о серьезной травме у своей 16-летней подопечной Александры Трусовой.
«Саша на сегодняшний день травмирована. Она катается с серьезной травмой. Это та история с тейпом на задней поверхности бедра», — сказал Плющенко. Несмотря на повреждение, добавил он, Трусова намерена продолжать участие в чемпионате России по фигурному катанию и соревноваться дальше.
Издание отмечает, что Трусова уже появлялась на
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