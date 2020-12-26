Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

«Саша на сегодняшний день травмирована. Она катается с серьезной травмой. Это та история с тейпом на задней поверхности бедра», — сказал Плющенко. Несмотря на повреждение, добавил он, Трусова намерена продолжать участие в чемпионате России по фигурному катанию и соревноваться дальше.

Издание отмечает, что Трусова уже появлялась на Гран-при России с тейпом на ноге.

Ранее Евгений Плющенко рассказал о пребывании в реанимации из-за пневмонии весной. «Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — пояснил он. Тренер также добавил, что многие в его группе переболели коронавирусом, поэтому он решил сделать прививку.