Ханю стал пятикратным чемпионом Японии
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал победителем чемпионата Японии. 26-летний спортсмен набрал в сумме 319,36 балла.
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал победителем чемпионата Японии. 26-летний спортсмен набрал в сумме 319,36 балла.
Серебряная медаль у Семы Уно (284,81), бронза в активе Юмы Кагиямы (278,79).
Чемпионат Японии. Мужчины. Итоговое положение
1. Юдзуру Ханю — 319,36
2. Сема Уно — 284,81
3. Юма Кагияма — 278,79
4. Кэйдзи Танака — 238,83
5. Сун Сато — 236,52
6. Кадзуки Томоно — 223,16
7. Као Миура — 221,26
8. Косиро Симада — 220,94.
Для Ханю данная победа на чемпионате страны стала пятой в карьере. До этого четырежды подряд побеждал Уно, но стоит отметить, что в трех из этих чемпионатов Ханю участия не принимал.