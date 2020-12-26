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16:55 (мск), источник: Sport24

Ханю стал пятикратным чемпионом Японии

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал победителем чемпионата Японии. 26-летний спортсмен набрал в сумме 319,36 балла.

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Источник: Sport24

Серебряная медаль у Семы Уно (284,81), бронза в активе Юмы Кагиямы (278,79).

Чемпионат Японии. Мужчины. Итоговое положение

1. Юдзуру Ханю — 319,36
2. Сема Уно — 284,81
3. Юма Кагияма — 278,79
4. Кэйдзи Танака — 238,83
5. Сун Сато — 236,52
6. Кадзуки Томоно — 223,16
7. Као Миура — 221,26
8. Косиро Симада — 220,94.

Для Ханю данная победа на чемпионате страны стала пятой в карьере. До этого четырежды подряд побеждал Уно, но стоит отметить, что в трех из этих чемпионатов Ханю участия не принимал.

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