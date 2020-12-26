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17:11 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Челябинске.

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Источник: Reuters

По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 228,23 балла (80,65 балла в короткой программе и 147,58 балла в произвольной программе).

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Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 224,99 балла (77,48+147,51), третье — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 221,39 балла (77,01+144,38).

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, обладателями серебряных медалей командного чемпионата мира. Также в активе 26-летней Тарасовой и 28-летнего Морозова по две золотые, серебряные и бронзовые награды чемпионатов Европы.

Они стали трехкратными чемпионами России.

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Соревновательная часть чемпионата России завершится в субботу произвольной программой у женщин (начало в 17:00 мск).

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