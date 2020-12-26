Встали в очередь: Траньков вернул Тарасовой и Морозову звание лучших в России

Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 147,58

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 147,51

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144,38

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 138,70

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 132,52

6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 129,33

Итог

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,99

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 207,03

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 196,04

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04.

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На чемпионате России разрешилась интрига в еще одном важном виде — парном катании. Перед стартом произвольной за победу всерьез боролись сразу четыре пары, из которых две — из группы Тамары Москвиной. После нечаянно брошенной на этапе «Гран-при» в Москве Дмитрием Козловским фразы про «очередь» битва обострилась. Но вот одержать победу дерзость и напор Козловскому с Александрой Бойковой не помогли — на этот раз выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И их победа — чуть ли не главное событие ЧР в Челябинске и важное достижение для российской сборной перед Олимпиадой.

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Приглашение Воронова решило проблему с прыжками

Тарасову и Морозова часто сравнивают с Михаилом Колядой. У них похожие преимущества и вместе с тем похожие проблемы — пока одни восхищаются невероятным катанием Тарасовой и Морозова, выдающимся скольжением Коляды, артистизмом и чувством музыки, вторые напоминают про постоянные срывы прокатов, «бабочках» на прыжках, падениях с выбросов и на подкрутах.

Два чистых выступления подряд от Владимира и Евгении — это явление, которое встречается настолько редко, что уже кажется невозможным. По крайней мере на протяжении последних трех сезонов они стабильно заваливают либо короткую, либо произвольную. Либо как минимум допускают несколько грубых ошибок.

Строго говоря, не многое изменилось и сейчас. Ошибки в прокатах Тарасовой и Морозова до сих пор случаются, не обошлось без них и в Челябинске. Но наконец-то ребятам удалось вместе с тренерами ограничить их количество до минимального, необходимого для победы. Учитывая перенесенный недавно коронавирус Тарасовой (судя по всему, не в самой легкой форме) к их выступлению вообще не может быть претензий.

Больше всего радует прогресс в прыжковой части. Раньше особенно у Тарасовой были большие проблемы с приземлением даже тройного сальхова, а на прыжки посложнее пара даже не смотрела. Теперь же в команде с ними работает Сергей Воронов и плюсы от сотрудничества с ним видны уже сейчас. Улучшилась не только стабильность, но и сама техника, качество исполнения элементов.

Прыжки стали легкими, высокими даже у Морозова, которому объективно тяжело их исполнять при больших габаритах.

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Пара долгое время была никому не нужна

Вообще их выступление в Челябинске — это невероятная история преодоления. Еще два года назад сразу после пусть и спорной, но неплохой дебютной Олимпиады на Тарасовой и Морозове чуть ли не поставили крест. Мы до сих пор можем гадать, что конкретно имела в виду Нина Мозер, когда называла свою ведущую пару «неинтересным проектом», но такие эпитеты вместе с решением уйти из спорта тренера, который поставил их вместе на льду — это большой удар. Еще больший, чем тяжелый Пхенчхан, где на эмоциях Евгения и Владимир явно сказали друг другу много лишнего и из-за чего отношения долгое время были натянутыми.

Начало работы с Траньковым тоже явно не задалось. Максим — великий спортсмен, но тренерский опыт с парой был для него дебютным. Рисковое решение довериться начинающему специалисту было принято из-за отсутствия альтернатив, но при этом ребятам приходилось не только приспосабливаться к новым условиям, но и готовить как специалиста Транькова. Максим же метался от телепроектов и ледовых шоу и тренерской работой, скорее всего, из-за внутренних сомнений.

Недаром же он неоднократно в интервью, что у него нет образования и он всего лишь «консультант». Редкий случай, когда спортсмены уговаривают работать своего тренера и помогают ему обрести уверенность в себе, но он имел место быть.

Больше всего вопросов здесь к нашей федерации — почему в ФФККР допустили, что лучшая пара страны банально никому не нужна? Тарасова и Морозов же не сдавались и поехали в США к Марине Зуевой. Лучший хореограф последних десятилетий масштабно обновила визуальный образ пары, сделав их чуть не самыми зрелищными фигуристами мира. Но вот в плане техники и стабильности достичь прогресса за год совместной работы так и не удалось. Хотя Зуева как могла пыталась — пробовала инновационные подходы с тренировками на пляже, приглашала тренеров по ОФП, бывших хоккеистов. Суммарно с парой работало почти 10 человек, но все это напоминало присказку про дитя, которое осталось у семи нянек без глаза.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bysu_yspjaT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vladimir Morozov (@morozov_v92)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Владимир и Евгения по очереди переболели коронавирусом

Тем не менее, к чемпионату мира этого года Тарасова и Морозов были готовы неплохо и рассчитывали на серьезные места. Как не раз обещала Зуева, она готовила пару по сезону постепенно и своего пика Евгения и Владимир достичь должны были в Монреале. К сожалению, по известным причинам проверить это не удалось. Но вот дальше пандемия ударила по паре гораздо сильнее, чем по остальным.

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Во-первых, они вновь фактически остались без тренера. Зуева — через океан, при закрытых границах и карантинных режимах расстояние в 10 часов полета стало практически непреодолимым. Они смогли непродолжительное время поработать с Мариной летом, но общую постоянную подготовку вели в Москве под руководством Транькова. Поскольку старты сейчас и проходят только в России.

При этом на «Гран-при» их не допускали уже в ISU — по странному правилу спортсмены должны выступать на том этапе, где у них тренировочная база. По документам международного союза конькобежцев постоянный каток Тарасовой и Морозова в Америке, и они должны были участвовать на этапе в США. Но вновь в Америку они лететь не стали, предпочитая этапы Кубка России.

Финишное — это поочередная болезнь коронавирусом.

Сначала заболел Морозов — пара пропустила контрольные прокаты, первые этапы Кубка. Тарасова все это время тренировалась одна, что для парного катания практически бессмысленно. Затем после неплохого дебюта в родной для Евгении Казани — заболела уже сама Евгения. Она шутит, что Владимир ей помогал советами и поэтому болезнь она перенесла полегче.

Но по факту даже если отбросить постковидные синдромы суммарный пропуск в тренировках больше чем на месяц — огромная проблема.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzDceU0oOu9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzDceU0oOu9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzDceU0oOu9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgeniya (@_tarasova_evg)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конкуренты решали свои проблемы и на их фоне Тарасова и Морозов — лучшие

Тем удивительнее, что в Челябинске пара смотрелась намного увереннее, чем все остальные. Да, у них были ошибки — но их было гораздо меньше, чем у конкурентов, которых также подкосил COVID. Постепенно обретает свой тренерский стиль и Траньков, который окончательно определился в дальнейшей карьере и поставил себе четкую цель довести Тарасову и Морозову к Олимпиаде. Судя по всему, пока что у них получается неплохо и пара наконец-то нашла взаимодействие со своей командой. Зуева при этом на связи — хоть и через дистанционные технологии, но по словам Владимира и Евгении они постоянно слышат от нее как рабочие советы, так и простые слова поддержки.

Бойкова с Козловским же после невероятно крутого прошлого сезона, такое ощущение, что остановились в развитии. В этом случае вполне объяснима и тирада Дмитрия про «очередь». Ему обидно смотреть, как другая пара Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно обходит их по технике и догоняет по компонентам. При этом Бойкова с Козловским потеряли стабильность, за счет которой и выигрывали весь прошлый год. А ошибка на выбросе и вовсе уже выглядит системной. Ходят слухи про возможную работу пары над четверным выбросом, но скорее здесь некие антропометрические сложности.

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Правда в Челябинске не удалось себя показать с лучшей стороны и Мишиной с Галлямовым — этот чемпионат явно неудачный для школы Москвиной. А вот команда Сергея Доброскокова возвращается в игру. Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину после проблем со здоровьем у партнера сложно было бороться за победу. Авербух предположил, что у Дениса излишний вес и из-за плохой физической формы он недокручивает прыжки, но скорее всего причины именно медицинские. Главное пара серьезно прибавила в презентации. А ранее именно вторая оценка была камнем преткновения для перспективных фигуристов в борьбе за призовые места.

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