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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд.

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Источник: РИА "Новости"

Серебряную медаль завоевала 14-летняя Камила Валиева, бронзовым призёром стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежит Трусовой и равняется 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме программ Алёны Косторной — 247,59.

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Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск
Женщины

1. Анна Щербакова (Москва) — 264,10.
2. Камила Валиева (Москва) — 254,01.
3. Александра Трусова (Москва) — 246,37.
4. Дарья Усачёва (Москва) — 230,56.
5. Майя Хромых (Москва) — 211,91.
6. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) — 204,63.
7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) — 204,25.
8. Ксения Цибинова (Москва) — 203,56.
9. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) — 197,32.
10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 196,28.

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