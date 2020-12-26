Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд.
Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд.
Серебряную медаль завоевала 14-летняя Камила Валиева, бронзовым призёром стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка.
Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежит Трусовой и равняется 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме программ Алёны Косторной — 247,59.
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск
Женщины
1. Анна Щербакова (Москва) — 264,10.
2. Камила Валиева (Москва) — 254,01.
3. Александра Трусова (Москва) — 246,37.
4. Дарья Усачёва (Москва) — 230,56.
5. Майя Хромых (Москва) — 211,91.
6. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) — 204,63.
7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) — 204,25.
8. Ксения Цибинова (Москва) — 203,56.
9. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) — 197,32.
10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 196,28.