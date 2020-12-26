Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию

Серебряную медаль завоевала 14-летняя Камила Валиева, бронзовым призёром стала Александра Трусова. Все призёры чисто исполнили произвольную программу, в которую включили по два четверных прыжка.

Три раза был обновлён мировой рекорд в произвольной программе, который принадлежит Трусовой и равняется 166,62 балла. Валиева и Щербакова превысили и рекорд по сумме программ Алёны Косторной — 247,59.