Трусова призналась, что из-за травмы готова исполнять из четверных прыжков только лутц

Спортсменка за исполнение произвольной программы получила 170,61 балла, суммарно за обе программы фигуристка набрала 246,37 балла.

«Можно уже подумать, что Новый год через несколько дней. Мы очень много работали. Тяжелее после неудачного старта выходить и стараться все сделать. На сегодняшний день я довольна», — сказала Трусова.

«На данный момент могу только лутц. Конечно, после Гран-при я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной и потом поняла — пока только лутц, — добавила фигуристка. — Сегодня довольна, сделала все, что могла, считаю, что в этот раз вполне хорошо. Мне всегда помогает поддержка тренеров и родственников, очень им благодарна».