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20:13 (мск), источник: ТАСС

Трусова призналась, что из-за травмы готова исполнять из четверных прыжков только лутц

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Александра Трусова довольна своим прокатом произвольной программы на чемпионате России, но из четверных прыжков пока готова исполнять только лутц. Об этом Трусова рассказала журналистам.

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Источник: Reuters

Спортсменка за исполнение произвольной программы получила 170,61 балла, суммарно за обе программы фигуристка набрала 246,37 балла.

«Можно уже подумать, что Новый год через несколько дней. Мы очень много работали. Тяжелее после неудачного старта выходить и стараться все сделать. На сегодняшний день я довольна», — сказала Трусова.

«На данный момент могу только лутц. Конечно, после Гран-при я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной и потом поняла — пока только лутц, — добавила фигуристка. — Сегодня довольна, сделала все, что могла, считаю, что в этот раз вполне хорошо. Мне всегда помогает поддержка тренеров и родственников, очень им благодарна».

На этапе Гран-при в Москве спортсменка допустила несколько падений в прокатах. «Тогда была травма, но я не дала ничего убрать из программы. Сейчас послушала всех и сделала так, как предлагали, выхода другого не было. Я сама знала, другие прыжки пока делать не могу», — заключила Трусова.

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