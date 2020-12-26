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20:25 (мск), источник: ТАСС

Тарасова: Прокат Щербаковой заставил прослезиться, она все превозмогла и преодолела

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске заставил прослезиться заслуженного тренера России Татьяну Тарасову. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Щербакова по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла, по сумме программ и в произвольной программе она показала баллы выше мирового рекорда, но достижение не будет ратифицировано, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аня Щербакова — третий раз чемпионка России, как говорится, Бог любит троицу. Они все катались сегодня так, таким выдающимся образом, что нельзя было выделить никого. Это феноменальный результат наших талантливых девочек и тренеров. Хочется особенно отметить команду Этери Тутберидзе», — сказала Тарасова.

«Я плакала после проката Ани. Люблю смотреть, когда человек преодолевает себя, может быть, это жестоко. Но вчера было видно, что она после болезни, что ей очень тяжело это дается. А сегодня она превозмогла все, сделала лучший прокат», — отметила Тарасова.

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