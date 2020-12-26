Тарасова: Прокат Щербаковой заставил прослезиться, она все превозмогла и преодолела

Щербакова по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла, по сумме программ и в произвольной программе она показала баллы выше мирового рекорда, но достижение не будет ратифицировано, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37).

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«Аня Щербакова — третий раз чемпионка России, как говорится, Бог любит троицу. Они все катались сегодня так, таким выдающимся образом, что нельзя было выделить никого. Это феноменальный результат наших талантливых девочек и тренеров. Хочется особенно отметить команду Этери Тутберидзе», — сказала Тарасова.