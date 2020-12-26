Тутберидзе заплакала: Щербакова в третий раз выиграла чемпионат России

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Короткая программа среди девушек-одиночниц на чемпионате России дала большую пищу для размышлений. Во-первых, немало вопросов возникло к результатам Александры Трусовой, чьи оценки, по мнению тренера Евгения Плющенко, были занижены судьями. Выполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, фигуристка набрала только 75,76 балла, и данный результат не позволил ей оказаться даже в тройке лидеров.

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«Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат. Ребро отличное на флипе, каскад тройной лутц + тройной тулуп прекрасный, только выпрыгнуть из платья осталось. Куда лучше? Прибавка серьезная. Судят, пускай судят. Будем думать дальше. У нас завтра еще день, работаем дальше», — возмущался Плющенко.

И в произвольной Трусова действительно, образно выражаясь, выпрыгнула из платья.

В начале программы она исполнила каскад четверной лутц + тройной тулуп и добавила к нему еще один сольный лутц в четыре оборота, затем выполнила двойной аксель и сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а завершила прокат каскадом тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольным тройным лутцом.

170,61 балла за произвольную программу и 246,37 в сумме! Но даже этого оказалось недостаточно для победы.

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Во-вторых, вопросы возникли к состоянию здоровья Елизаветы Туктамышевой. Фигуристка переболела коронавирусом и сумела поправиться лишь за две недели до начала чемпионата.

В короткой программе она исполнила каскад тройной тулуп + тройной тулуп и сольный тройной лутц, но допустила степ-аут на тройном акселе, а также оступилась на дорожке шагов. Учитывая, что Елизавету также оштрафовали на балл за поздний старт, по итогам проката ей удалось занять лишь пятое место с 73,56 балла. Ее именитый наставник Алексей Мишин объяснил это неважным состоянием здоровья своей подопечной и даже намекнул на то, что Туктамышева может сняться с произвольной программы.

«Пока непонятно, продолжит ли она выступление на чемпионате страны. Состояние спортсменки неважное, вирус не отступил», — сказал Мишин накануне.

Однако участие в прокатах Туктамышева все-таки приняла, но выступила неудачно. Елизавета вновь сделала степ-аут после первого тройного акселя, а после второго, который шел в каскаде с двойным тулупом, и вовсе упала на спину.

Остальные же прыжковые элементы вышли неплохими: каскады двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп и тройной тулуп + двойной аксель, а также сольные тройной лутц и тройной флип. Однако за произвольную программу Императрица получила только 130,69 балла и с 204,25 балла в общей сумме заняла лишь итоговое десятое место.

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В-третьих, главным объектом обсуждения стала Анна Щербакова.

Подопечная Этери Тутберидзе в нынешнем сезоне пропустила только этап Гран-при в Москве. Виной тому пневмония, которой переболела спортсменка. То, что фигуристке было трудно во время короткой программы на чемпионате России, было видно отчетливо. Да и сама спортсменка это не особо скрывала.

«О своем здоровье я бы не хотела говорить. Я хочу выступать и постараюсь показать свой максимум на данный момент. Сниматься с этого турнира я очень не хотела. Перед короткой программой не очень хорошо себя чувствовала, но выйдя на лед, почувствовала поддержку зрителей, и все как рукой сняло», — сказала Щербакова после короткой программы, по итогам которой она заняла первое место.

Лидерство Анна сохранила и после произвольного проката, в ходе которого сделала сольные четверной лутц и четверной флип, каскады тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц + тройной риттбергер и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также сольные двойной аксель и тройной лутц, за что получила 183,79 балла и 264,10 в сумме. С таким результатом Щербакова в третий раз подряд стала чемпионкой России.

«Мы знаем, как тяжело ей было. Сейчас она в прямом смысле повисла на Этери Георгиевне и на Данииле Глейхенгаузе. Ей было втройне тяжело выступать после фантастических выступлений Трусовой и Валиевой. Выйти и так откатать — это было чемпионское катание», — прокомментировал прокат в прямом эфире олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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Что касается других учениц Тутберидзе, которые претендовали на победу, то Камила Валиева исполнила каскады четверной тулуп + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также сольные четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель и тройной лутц, набрала в общей сумме 254,01 балла и заняла второе место.

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Дарья Усачева же прыгнула два двойных акселя, тройной риттбергер и тройной флип, а также каскады тройной лутц + двойной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной флип + тройной тулуп, чего не хватило для того, чтобы сместить Трусову с третьего места (153,84 балла за произвольную программу и 230,56 балла в сумме).

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