Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
20:48 (мск), источник: Газета.Ру

Тутберидзе заплакала: Щербакова в третий раз выиграла чемпионат России

Анна Щербакова выиграла соревнования в Челябинске и стала трехкратной чемпионкой России по фигурному катанию. Серебряная медаль досталась еще одной подопечной Этери Тутберидзе Камиле Валиевой, а тройку лидеров замкнула ученица Евгения Плющенко Александра Трусова. Все три фигуристки исполнили по два четверных прыжка.

Наверх
33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Короткая программа среди девушек-одиночниц на чемпионате России дала большую пищу для размышлений. Во-первых, немало вопросов возникло к результатам Александры Трусовой, чьи оценки, по мнению тренера Евгения Плющенко, были занижены судьями. Выполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, фигуристка набрала только 75,76 балла, и данный результат не позволил ей оказаться даже в тройке лидеров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

«Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат. Ребро отличное на флипе, каскад тройной лутц + тройной тулуп прекрасный, только выпрыгнуть из платья осталось. Куда лучше? Прибавка серьезная. Судят, пускай судят. Будем думать дальше. У нас завтра еще день, работаем дальше», — возмущался Плющенко.

И в произвольной Трусова действительно, образно выражаясь, выпрыгнула из платья.

В начале программы она исполнила каскад четверной лутц + тройной тулуп и добавила к нему еще один сольный лутц в четыре оборота, затем выполнила двойной аксель и сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а завершила прокат каскадом тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольным тройным лутцом.

170,61 балла за произвольную программу и 246,37 в сумме! Но даже этого оказалось недостаточно для победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во-вторых, вопросы возникли к состоянию здоровья Елизаветы Туктамышевой. Фигуристка переболела коронавирусом и сумела поправиться лишь за две недели до начала чемпионата.

Читайте также
Тарасова: Прокат Щербаковой заставил прослезиться, она все превозмогла и преодолела

В короткой программе она исполнила каскад тройной тулуп + тройной тулуп и сольный тройной лутц, но допустила степ-аут на тройном акселе, а также оступилась на дорожке шагов. Учитывая, что Елизавету также оштрафовали на балл за поздний старт, по итогам проката ей удалось занять лишь пятое место с 73,56 балла. Ее именитый наставник Алексей Мишин объяснил это неважным состоянием здоровья своей подопечной и даже намекнул на то, что Туктамышева может сняться с произвольной программы.

«Пока непонятно, продолжит ли она выступление на чемпионате страны. Состояние спортсменки неважное, вирус не отступил», — сказал Мишин накануне.

Однако участие в прокатах Туктамышева все-таки приняла, но выступила неудачно. Елизавета вновь сделала степ-аут после первого тройного акселя, а после второго, который шел в каскаде с двойным тулупом, и вовсе упала на спину.

Остальные же прыжковые элементы вышли неплохими: каскады двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп и тройной тулуп + двойной аксель, а также сольные тройной лутц и тройной флип. Однако за произвольную программу Императрица получила только 130,69 балла и с 204,25 балла в общей сумме заняла лишь итоговое десятое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

В-третьих, главным объектом обсуждения стала Анна Щербакова.

Подопечная Этери Тутберидзе в нынешнем сезоне пропустила только этап Гран-при в Москве. Виной тому пневмония, которой переболела спортсменка. То, что фигуристке было трудно во время короткой программы на чемпионате России, было видно отчетливо. Да и сама спортсменка это не особо скрывала.

Читайте также
«Происходит абсурд». Евгений Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России

«О своем здоровье я бы не хотела говорить. Я хочу выступать и постараюсь показать свой максимум на данный момент. Сниматься с этого турнира я очень не хотела. Перед короткой программой не очень хорошо себя чувствовала, но выйдя на лед, почувствовала поддержку зрителей, и все как рукой сняло», — сказала Щербакова после короткой программы, по итогам которой она заняла первое место.

Лидерство Анна сохранила и после произвольного проката, в ходе которого сделала сольные четверной лутц и четверной флип, каскады тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц + тройной риттбергер и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также сольные двойной аксель и тройной лутц, за что получила 183,79 балла и 264,10 в сумме. С таким результатом Щербакова в третий раз подряд стала чемпионкой России.

«Мы знаем, как тяжело ей было. Сейчас она в прямом смысле повисла на Этери Георгиевне и на Данииле Глейхенгаузе. Ей было втройне тяжело выступать после фантастических выступлений Трусовой и Валиевой. Выйти и так откатать — это было чемпионское катание», — прокомментировал прокат в прямом эфире олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается других учениц Тутберидзе, которые претендовали на победу, то Камила Валиева исполнила каскады четверной тулуп + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также сольные четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель и тройной лутц, набрала в общей сумме 254,01 балла и заняла второе место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дарья Усачева же прыгнула два двойных акселя, тройной риттбергер и тройной флип, а также каскады тройной лутц + двойной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной флип + тройной тулуп, чего не хватило для того, чтобы сместить Трусову с третьего места (153,84 балла за произвольную программу и 230,56 балла в сумме).

Во время загрузки произошла ошибка.

Семен Андреев

Читайте также
 Рассадили по домам: как королева Великобритании празднует Рождество
Правительство выделит 15 трлн рублей на снижение уровня бедности
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
Радулов лишился 1,5 млрд рублей из-за банка. Что случилось
Сборную России по биатлону некем усиливать. КР это подтверждает
«Авангард» объявил о подписании контракта с Ильей Ковальчуком
Бывшие тренеры «Локомотива». Где они сейчас
СМИ США: РФ считалась фаворитом группы. Теперь понятно, почему
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь