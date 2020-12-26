Щербакова призналась, что ее тревожило самочувствие перед произвольной программой

В субботу Щербакова стала победительницей чемпионата России. Незадолго до чемпионата России она переболела пневмонией. После короткой программы на первенстве страны у спортсменки была одышка, а во время прогона произвольной программы допустила несколько ошибок.

«Я счастлива, что все получилось. Я приучила себя не думать ни о чем плохом. Тренировка не задалась, скорее, мое самочувствие меня тревожило. Все вокруг предлагали мне сняться с соревнований, это мешало, и я еще больше рада тому, что все получилось», — сказала Щербакова.

На вопрос ТАСС о ее самочувствии Щербакова ответила: «Сейчас у меня прилив адреналина. Как чувствую себя, будет понятно позже. И завтра, на показательных».