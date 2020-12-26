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20:53 (мск), источник: ТАСС

Щербакова призналась, что ее тревожило самочувствие перед произвольной программой

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова призналась, что перед произвольной программой на чемпионате России ее тревожило самочувствие. Об этом она рассказала журналистам.

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Источник: AP 2020

В субботу Щербакова стала победительницей чемпионата России. Незадолго до чемпионата России она переболела пневмонией. После короткой программы на первенстве страны у спортсменки была одышка, а во время прогона произвольной программы допустила несколько ошибок.

«Я счастлива, что все получилось. Я приучила себя не думать ни о чем плохом. Тренировка не задалась, скорее, мое самочувствие меня тревожило. Все вокруг предлагали мне сняться с соревнований, это мешало, и я еще больше рада тому, что все получилось», — сказала Щербакова.

На вопрос ТАСС о ее самочувствии Щербакова ответила: «Сейчас у меня прилив адреналина. Как чувствую себя, будет понятно позже. И завтра, на показательных».

16-летняя Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России. Также она является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы.

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