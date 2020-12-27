Тутберидзе объяснила, почему заплакала после выступления Щербаковой
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, почему не смогла сдержать слез после победного проката Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, почему не смогла сдержать слез после победного проката Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию.
Судьи оценили выступление фигуристки на 183,79 балла, что позволило ей стать трехкратной чемпионкой страны.
«Мои слезы? Это всплеск эмоций. Мне казалось, что сегодня Аня сотворила невозможное. Это был верх ее возможностей. Подготовка не сложилась, болезнь внесла поправки, я постоянно твердила ей: «Может, снимемся?» Аня была категорична, сказала: «Нет, это даже не обсуждается», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что Щербакова могла снятья с произвольной программы по состоянию здоровья. Перед турниром 16-летняя спортсменка переболела пневмонией.