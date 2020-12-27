Тутберидзе объяснила, почему заплакала после выступления Щербаковой

«Мои слезы? Это всплеск эмоций. Мне казалось, что сегодня Аня сотворила невозможное. Это был верх ее возможностей. Подготовка не сложилась, болезнь внесла поправки, я постоянно твердила ей: «Может, снимемся?» Аня была категорична, сказала: «Нет, это даже не обсуждается», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.