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09:58 (мск), источник: Sport24

Американский журналист о прокатах Трусовой, Валиевой и Щербаковой: Лучшая череда выступлений за 40 лет

Американский журналист Филип Херш, который более 20 лет работал в Chicago Tribune (1984−2015) и обозревал 19 Олимпиад за свою карьеру, высказал мнение о выступлении российских фигуристок в произвольной программе чемпионата страны.

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На турнире в Челябинске Анна Щербакова заняла 1-е место, Камила Валиева стала второй, а Александра Трусова — третьей.

«Это было потрясающе. Они выступали одна за другой, поэтому восхищение только росло. Это самая невероятная череда выступлений, что я видел за 40 лет обозревания фигурного катания.

Каждая из них прыгнула два четверных, это очень впечатляет. Не меньше впечатляет то, что ни одна из них не совершила значительных ошибок. Напряжение росло, но каждая фигуристка выступала лучше, чем предыдущая.

Бывали моменты, когда мне хотелось, чтобы они замедлились и дольше держали позы. Но это сложно с учетом сегодняшнего судейства. Эти три россиянки и их тренеры понимают условия игры и ищут лучшие способы победить.

Я устал слышать людей, которые критикуют выступления, используя стандарты предыдущей эры. У всего есть контекст. По правилам 2020 года эти три молодые девушки из России выступили феноменально. Я получил колоссальное удовольствие, — написал Херш в твиттере.

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