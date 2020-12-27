Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Арсенале» произошёл раскол из-за отсутствия Месута Озила в заявке

Британское издание The Telegraph информирует о разладе в коллективе лондонского «Арсенала» из-за исключения из состава 32-летнего немецкого атакующего полузащитника Месута Озила.

Наверх
Источник: Reuters
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

Как сообщает источник, часть авторитетных игроков настаивает на том, чтобы Озил вернулся в состав команды в январское дозаявочное окно, несмотря на ситуацию с его истекающим контрактом следующим летом. При этом главный тренер «канониров» Микель Артета считает, что немецкий полузащитник подвёл его, не продемонстрировав свой максимум в предоставленных ему шансах. Отмечается, что именно из-за этой ситуации в лондонском коллективе произошёл раскол — часть игроков убеждена, что немец может помочь клубу выбраться из кризиса, другая же часть футболистов думает иначе.

32-летний немецкий полузащитник выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играет в составе «канониров» с марта 2020 года. Контракт Озила с «пушкарями» закончится 30 июня 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Тутберидзе заплакала: Щербакова в третий раз выиграла ЧР
«Эвертон» вышел на второе место в АПЛ
Страшное унижение немцев. Канада забросила Германии 16 шайб
Роналду улетел на отдых в Дубай и вызвал недовольство в Италии
Россия отдохнула после победы на МЧМ и потеряла тренера вратарей
СМИ США о Трусовой, Валиевой и Щербаковой: Это лучшее за 40 лет
Тутберидзе объяснила, почему заплакала после проката Щербаковой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь