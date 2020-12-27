В «Арсенале» произошёл раскол из-за отсутствия Месута Озила в заявке
Британское издание The Telegraph информирует о разладе в коллективе лондонского «Арсенала»
Британское издание The Telegraph информирует о разладе в коллективе лондонского «Арсенала»
Как сообщает источник, часть авторитетных игроков настаивает на том, чтобы Озил вернулся в состав команды в январское дозаявочное окно, несмотря на ситуацию с его истекающим контрактом следующим летом. При этом главный тренер «канониров» Микель Артета считает, что немецкий полузащитник подвёл его, не продемонстрировав свой максимум в предоставленных ему шансах. Отмечается, что именно
32-летний немецкий полузащитник выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играет в составе «канониров» с марта 2020 года. Контракт Озила с «пушкарями» закончится 30 июня 2021 года.