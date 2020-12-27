Победители чемпионата России по фигурному катанию войдут в состав сборной на ЧМ

«Исполком федерации принял следующие решения: в связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению чемпионата мира, решение по которому будет принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 28 января, по предложению тренерского совета федерации, утвержденного исполкомом на заседании в Челябинске, было решено, что победители чемпионата России автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира при условии, что он состоится», — сказала Ермолина.