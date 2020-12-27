Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Контрольные прокаты фигуристов сборной России сезона-2021/22 пройдут в Челябинске, сообщили в
ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Контрольные прокаты фигуристов сборной России сезона-2021/22 пройдут в Челябинске, сообщили в
«Перед показательными выступлениями на чемпионате России в Челябинске с фигуристами встретился губернатор Челябинской области, где объявил о договоренности с федерацией, что следующие предсезонные контрольные прокаты сборной России пройдут в Челябинске», — сказала