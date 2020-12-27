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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Контрольные прокаты фигуристов сборной России сезона-2021/22 пройдут в Челябинске, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: Спорт РИА Новости

«Перед показательными выступлениями на чемпионате России в Челябинске с фигуристами встретился губернатор Челябинской области, где объявил о договоренности с федерацией, что следующие предсезонные контрольные прокаты сборной России пройдут в Челябинске», — сказала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина журналистам.

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