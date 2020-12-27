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19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Роднина назвала безвкусными костюмы фигуристок на чемпионате России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала безвкусными костюмы фигуристок на чемпионате России, завершившемся в Челябинске. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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«У всех все одно и то же: перемыжечки и перетяжечки — у кого сзади, у кого спереди, у других сбоку. Все костюмы очень однотипны», — заявила Роднина. Она также добавила, что такое впечатление у нее сложилось по телевизионной картинке.

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Турнир проходил с 25 по 27 декабря. В женском одиночном разряде победу праздновала Анна Щербакова, второе место заняла Камила Валиева, а третьей стала Александра Трусова. Чемпионка и вице-чемпионка тренируются у Этери Тутберидзе, бронзовый призер представляет академию Евгения Плющенко.

В мужском одиночном разряде первенствовал Михаил Коляда, в соревновании пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду золото завоевали Александра Степанова и Иван Букин.

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